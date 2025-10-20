október 20., hétfő

Vendel névnap

12°
+13
+2
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyreállították

8 perce

Felújítva, felszentelve: ismét méltó helyén a Reiser-kereszt

Címkék#plébános#német nemzetiségi#Nyúl Viktor#család

Bencze Péter

Ünnepélyes keretek között felszentelték Bátaszéken a Reiser-keresztet, amely ezentúl a Kossuth utcai Német Ház előtt áll – új helyszínen, de eredeti, felújított formájában.

A kereszt végre méltó helyre került
A kereszt végre méltó helyre került
Forrás: Facebook/Bátaszéki programok

A kereszt korábban a Bonyhádi út mentén állt, azon a helyen, ahol egykor a Reiser család kápolnája is volt. Az idők során eltávolították és raktárba került, de a bátaszéki német közösség nem hagyta feledésbe merülni: kezdeményezésükre most méltó helyre kerülhetett.

A felújítást Görcs Péter végezte, a költségeket feleségével, dr. Béres Judittal közösen vállalta. A keresztet Nyúl Viktor plébános szentelte fel, közreműködött a Dunaszekcsői Fúvószenekar, a történetet pedig Tresz Péter idézte fel.

A projekt a Bátaszéki Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Bátaszéki Német Nemzetiségi Egyesület összefogásával valósult meg.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu