október 18., szombat

Lukács névnap

15°
+16
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Felzárkózó települések

3 órája

Romos házból modern otthonba – száz család élete fordult jobbra a Máltai Szeretetszolgálatnak köszönhetően

Címkék#program#otthon#család

Országosan több mint száz, vármegyénkben összesen harminchét ingatlanból alakít ki szociális bérlakást a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. Ez is a Felzárkózó települések program része.

Révészné Hanol Erzsébet

A Felzárkózó települések (Fete) program részeként modern, egészséges és tágas otthonok kialakítását valósítja meg a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. Ennek köszönhetően másfél év alatt eddig száz szociális bérlakásba költöztetettek rászoruló családokat. A program Tolna vármegyét is érinti: tíz településen (Ozora, Fürged, Értény, Nagyszokoly, Sárpilis, Dombóvár, Kocsola, Gyulaj, Döbrököz, Kaposszekcső) alakítanak ki bérleményeket. Összesen harminchét ingatlanban lelhetnek új, komfortos lakásra a családok. Hat ingatlanban még tartanak a kivitelezési munkálatok, huszonnyolc épületnél pedig a beruházás előkészítése zajlik. Eddig három bérlakásba tizenegy lakó költözhetett be Tolna vármegyében – áll a programot irányító Magyar Máltai Szeretetszolgálat közleményében.

A Felzárkózó települések programban rászoruló családoknak segítenek
A Felzárkózó települések programban esélyt adnak egy jobb életre
Forrás: Magyar Máltai Szeretetszolgálat

A rossz lakhatási körülményekből jelent kiutat Felzárkózó települések programeleme

Országosan eddig 139 bérlakást alakítottak ki, többségében használt családi házak teljes felújításával. A már beköltözött száz család jellemzően zsúfolt, akár több család által lakott ingatlant, melléképületet, vagy romosodó öreg házat, sok helyen fürdőszoba nélkül épült, vagy csupán egyetlen fűthető helyiséggel rendelkező épületet cserélt a korszerű bérleményre. A bérlők döntő többsége munkaviszonnyal rendelkező alkalmazott, kisebb részük közfoglalkoztatásban áll, vagy alkalmi munkával kiegészített rendszeres jövedelemből él.

A családok öt évig maradhatnak az ingatlanban

A szociális bérlakásokra Fete-települések lakói pályázhatnak. Feltétel a rendszeres jövedelem, az időben fizetett bérleti díj és rezsi, valamint a rendben tartott környezet. A családok öt évig maradhatnak az ingatlanban. Ez idő alatt megerősödhetnek és megtehetik a következő lépést egy önálló albérletbe, vagy saját ingatlanba költözéshez, amihez ugyancsak segítséget nyújt a program. Öt év leteltével a szociális bérlakásra új pályázatot írnak ki, hogy más családok is lehetőséget kapjanak.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu