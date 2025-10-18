Romos házból modern otthonba – száz család élete fordult jobbra a Máltai Szeretetszolgálatnak köszönhetően

A Felzárkózó települések (Fete) program részeként modern, egészséges és tágas otthonok kialakítását valósítja meg a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. Ennek köszönhetően másfél év alatt eddig száz szociális bérlakásba költöztetettek rászoruló családokat. A program Tolna vármegyét is érinti: tíz településen (Ozora, Fürged, Értény, Nagyszokoly, Sárpilis, Dombóvár, Kocsola, Gyulaj, Döbrököz, Kaposszekcső) alakítanak ki bérleményeket. Összesen harminchét ingatlanban lelhetnek új, komfortos lakásra a családok. Hat ingatlanban még tartanak a kivitelezési munkálatok, huszonnyolc épületnél pedig a beruházás előkészítése zajlik. Eddig három bérlakásba tizenegy lakó költözhetett be Tolna vármegyében – áll a programot irányító Magyar Máltai Szeretetszolgálat közleményében.

A Felzárkózó települések programban esélyt adnak egy jobb életre

Forrás: Magyar Máltai Szeretetszolgálat

A rossz lakhatási körülményekből jelent kiutat Felzárkózó települések programeleme

Országosan eddig 139 bérlakást alakítottak ki, többségében használt családi házak teljes felújításával. A már beköltözött száz család jellemzően zsúfolt, akár több család által lakott ingatlant, melléképületet, vagy romosodó öreg házat, sok helyen fürdőszoba nélkül épült, vagy csupán egyetlen fűthető helyiséggel rendelkező épületet cserélt a korszerű bérleményre. A bérlők döntő többsége munkaviszonnyal rendelkező alkalmazott, kisebb részük közfoglalkoztatásban áll, vagy alkalmi munkával kiegészített rendszeres jövedelemből él.

A családok öt évig maradhatnak az ingatlanban

A szociális bérlakásokra Fete-települések lakói pályázhatnak. Feltétel a rendszeres jövedelem, az időben fizetett bérleti díj és rezsi, valamint a rendben tartott környezet. A családok öt évig maradhatnak az ingatlanban. Ez idő alatt megerősödhetnek és megtehetik a következő lépést egy önálló albérletbe, vagy saját ingatlanba költözéshez, amihez ugyancsak segítséget nyújt a program. Öt év leteltével a szociális bérlakásra új pályázatot írnak ki, hogy más családok is lehetőséget kapjanak.