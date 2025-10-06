2 órája
A férfiaknak újra meg kell találniuk a helyüket
Az egyházban elindult egy csendes, de erőteljes férfi megújulás, amely nem klub, hanem közösség – és nem tanít, hanem tükröt tart. Egyházközségekben, plébániákon és kisebb falvakban egyaránt új típusú férfi közösségek bontakoznak ki, férfitalálkozókat szerveznek. A kezdeményezés mögött az a felismerés áll, hogy a mai, gyorsan változó világban a férfiak szerepe – akár apaként, hitvesként, közösségi tagként vagy papként – újraértelmezésre szorul. Nem azért, mert eltévedtek, hanem mert a világ körülöttük alapjaiban változott meg.
Felföldi László pécsi megyéspüspök ötlete alapján öt éve indult el a püspökségnek egy férfitalálkozó elnevezésű előadás-sorozata, melynek célja alapvetően az volt, hogy a megváltozott társadalmi változások közepette segítsen kijelölni a férfiaknak önmaguk helyét. Az egyházi vezető nem drámát lát a változásban, hanem lehetőséget. Szerinte a társadalmi és kulturális átalakulások mindig magukkal hozzák a hitbeli újragondolásokat is. Nem arról van szó, hogy baj van a férfiakkal, hanem arról, hogy újra kell gondolni a helyüket – az egyházban, a társadalomban és a családban is – mondja. A férfiak közösségei régen természetes módon voltak jelen az egyházban: a templomkertben, a közös munkákban, a családok életében. Ma ezeket a tereket újra kell teremteni – nem nosztalgiából, hanem azért, mert az identitás, a felelősség és a hit megéléséhez szükség van férfi mintákra, kapcsolatokra, kapaszkodókra – mondja Felföldi László.
A modern pap nem modern, hanem érzékeny
Az egyházi vezető szerint ma már nem létezik a klasszikus „modern pap” fogalma. Nincs modern pap, csak olyan, aki jól érzékeli a társadalmat, az emberek igényeit és hiányait. – Úgy kell megfelelnünk a világnak, hogy közben nem veszítjük el a küldetés valóságát. Míg korábban a pap egyetlen nagy közösség lelkipásztora volt, ma sokkal inkább több, kisebb csoport vezetője és irányítója, sokkal több munkatárssal és kapcsolattal. Ez újfajta jelenlétet és érzékenységet kíván: kevesebb szónoklatot, több figyelmet – mondta a püspök.
A férfitalálkozó: egymástól tanulnak meg férfinak lenni
A megújulás egyik kulcsa a közösség. A püspök szerint a férfiak leginkább egymás között találnak rá önmagukra. – Ahogy egy fiút férfi tud férfivá nevelni, úgy az egyházban is a férfiak, férfiak között találják meg a kapaszkodóikat – állítja Felföldi László. – Ezek az esték nem tanítások, hanem tükrök: alkalmak arra, hogy a résztvevők ránézzenek saját életükre, kapcsolataikra, döntéseikre. Nem arról van szó, hogy valaki megmondja, „hogyan kell élni”, mert ilyen recept nincs. Sokkal inkább arról, hogy a férfiak felfedezzék magukban a vágyat a „többre és szebbre”, felismerjék az elakadásokat és merjenek felelősséget vállalni saját életükért – tette hozzá.
Közösség nélkül eltorzul a tükör
A megyéspüspök szerint minden emberi kapcsolat igazodási pont. Ha magam vagyok, könnyen túl jónak vagy túl nyomorultnak látom magam, ebből pedig sok baj származik. A közösség éppen ezért nemcsak kapaszkodó, hanem gyógyító erő is: segít helyreállítani az önképet, egyensúlyt teremteni és újra megtanulni tanulni egymástól. Az igazi cél az, hogy a férfiak ránézzenek a saját életükre és felismerjék: amit látniuk kell, az az ő felelősségük. Nem a világ hibája, nem a körülményeké, hanem az a feladat, amit nekik kell elvégezniük. – Sokkal több jó van bennünk, mint amit gondolunk – foglalja össze a lelkipásztor. A közösség feladata, hogy ezt a jót segítsen felszínre hozni, megvalósítani. Ez a mi küldetésünk.