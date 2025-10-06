A férfiaknak újra meg kell találniuk a helyüket

Felföldi László pécsi megyéspüspök ötlete alapján öt éve indult el a püspökségnek egy férfitalálkozó elnevezésű előadás-sorozata, melynek célja alapvetően az volt, hogy a megváltozott társadalmi változások közepette segítsen kijelölni a férfiaknak önmaguk helyét. Az egyházi vezető nem drámát lát a változásban, hanem lehetőséget. Szerinte a társadalmi és kulturális átalakulások mindig magukkal hozzák a hitbeli újragondolásokat is. Nem arról van szó, hogy baj van a férfiakkal, hanem arról, hogy újra kell gondolni a helyüket – az egyházban, a társadalomban és a családban is – mondja. A férfiak közösségei régen természetes módon voltak jelen az egyházban: a templomkertben, a közös munkákban, a családok életében. Ma ezeket a tereket újra kell teremteni – nem nosztalgiából, hanem azért, mert az identitás, a felelősség és a hit megéléséhez szükség van férfi mintákra, kapcsolatokra, kapaszkodókra – mondja Felföldi László.

Férfitalálkozó – egymásnak segíthetnek magukra találni

Forrás: TEOL

A modern pap nem modern, hanem érzékeny

Az egyházi vezető szerint ma már nem létezik a klasszikus „modern pap” fogalma. Nincs modern pap, csak olyan, aki jól érzékeli a társadalmat, az emberek igényeit és hiányait. – Úgy kell megfelelnünk a világnak, hogy közben nem veszítjük el a küldetés valóságát. Míg korábban a pap egyetlen nagy közösség lelkipásztora volt, ma sokkal inkább több, kisebb csoport vezetője és irányítója, sokkal több munkatárssal és kapcsolattal. Ez újfajta jelenlétet és érzékenységet kíván: kevesebb szónoklatot, több figyelmet – mondta a püspök.

A férfitalálkozó: egymástól tanulnak meg férfinak lenni

A megújulás egyik kulcsa a közösség. A püspök szerint a férfiak leginkább egymás között találnak rá önmagukra. – Ahogy egy fiút férfi tud férfivá nevelni, úgy az egyházban is a férfiak, férfiak között találják meg a kapaszkodóikat – állítja Felföldi László. – Ezek az esték nem tanítások, hanem tükrök: alkalmak arra, hogy a résztvevők ránézzenek saját életükre, kapcsolataikra, döntéseikre. Nem arról van szó, hogy valaki megmondja, „hogyan kell élni”, mert ilyen recept nincs. Sokkal inkább arról, hogy a férfiak felfedezzék magukban a vágyat a „többre és szebbre”, felismerjék az elakadásokat és merjenek felelősséget vállalni saját életükért – tette hozzá.