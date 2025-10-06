október 6., hétfő

BrúnóRenáta névnap

11°
+15
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Elvesztek a férfiak?

1 órája

A férfiaknak újra meg kell találniuk a helyüket

Címkék#egyház#Férfitalálkozó#Felföldi László

Az egyházban elindult egy csendes, de erőteljes férfi megújulás, amely nem klub, hanem közösség – és nem tanít, hanem tükröt tart. Egyházközségekben, plébániákon és kisebb falvakban egyaránt új típusú férfi közösségek bontakoznak ki, férfitalálkozókat szerveznek. A kezdeményezés mögött az a felismerés áll, hogy a mai, gyorsan változó világban a férfiak szerepe – akár apaként, hitvesként, közösségi tagként vagy papként – újraértelmezésre szorul. Nem azért, mert eltévedtek, hanem mert a világ körülöttük alapjaiban változott meg.

Kutny Gábor

Felföldi László pécsi megyéspüspök ötlete alapján öt éve indult el a püspökségnek egy férfitalálkozó elnevezésű előadás-sorozata, melynek célja alapvetően az volt, hogy a megváltozott társadalmi változások közepette segítsen kijelölni a férfiaknak önmaguk helyét. Az egyházi vezető nem drámát lát a változásban, hanem lehetőséget. Szerinte a társadalmi és kulturális átalakulások mindig magukkal hozzák a hitbeli újragondolásokat is. Nem arról van szó, hogy baj van a férfiakkal, hanem arról, hogy újra kell gondolni a helyüket – az egyházban, a társadalomban és a családban is – mondja. A férfiak közösségei régen természetes módon voltak jelen az egyházban: a templomkertben, a közös munkákban, a családok életében. Ma ezeket a tereket újra kell teremteni – nem nosztalgiából, hanem azért, mert az identitás, a felelősség és a hit megéléséhez szükség van férfi mintákra, kapcsolatokra, kapaszkodókra – mondja Felföldi László.

férfitalálkozó az egyházban
Férfitalálkozó – egymásnak segíthetnek  magukra  találni
Forrás: TEOL

A modern pap nem modern, hanem érzékeny

Az egyházi vezető  szerint ma már nem létezik a klasszikus „modern pap” fogalma. Nincs modern pap, csak olyan, aki jól érzékeli a társadalmat, az emberek igényeit és hiányait. – Úgy kell megfelelnünk a világnak, hogy közben nem veszítjük el a küldetés valóságát. Míg korábban a pap egyetlen nagy közösség lelkipásztora volt, ma sokkal inkább több, kisebb csoport vezetője és irányítója, sokkal több munkatárssal és kapcsolattal. Ez újfajta jelenlétet és érzékenységet kíván: kevesebb szónoklatot, több figyelmet – mondta a püspök.

A férfitalálkozó: egymástól tanulnak meg férfinak lenni

A megújulás egyik kulcsa a közösség. A püspök szerint a férfiak leginkább egymás között találnak rá önmagukra. – Ahogy egy fiút férfi tud férfivá nevelni, úgy az egyházban is a férfiak, férfiak között találják meg a kapaszkodóikat – állítja Felföldi László. – Ezek az esték nem tanítások, hanem tükrök: alkalmak arra, hogy a résztvevők ránézzenek saját életükre, kapcsolataikra, döntéseikre. Nem arról van szó, hogy valaki megmondja, „hogyan kell élni”, mert ilyen recept nincs. Sokkal inkább arról, hogy a férfiak felfedezzék magukban a vágyat a „többre és szebbre”, felismerjék az elakadásokat és merjenek felelősséget vállalni saját életükért – tette hozzá.

Közösség nélkül eltorzul a tükör

A megyéspüspök szerint minden emberi kapcsolat igazodási pont. Ha magam vagyok, könnyen túl jónak vagy túl nyomorultnak látom magam, ebből pedig sok baj származik. A közösség éppen ezért nemcsak kapaszkodó, hanem gyógyító erő is: segít helyreállítani az önképet, egyensúlyt teremteni és újra megtanulni tanulni egymástól. Az igazi cél az, hogy a férfiak ránézzenek a saját életükre és felismerjék: amit látniuk kell, az az ő felelősségük. Nem a világ hibája, nem a körülményeké, hanem az a feladat, amit nekik kell elvégezniük. – Sokkal több jó van bennünk, mint amit gondolunk – foglalja össze a lelkipásztor. A közösség feladata, hogy ezt a jót segítsen felszínre hozni, megvalósítani. Ez a mi küldetésünk.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu