Fertőszögi Péter: mindenki őt várja Szekszárdra – ünnepi hangverseny a Művészetek Házában

Különleges jubileumi hangversenyt tartanak a szekszárdi Művészetek Házában október tizennyolcadikán, szombaton délután öt órától. A Liszt Ferenc Pedagógus Kórus ünnepi koncertjén köszöntőt mond Fertőszögi Péter művészettörténész, a BÁV ART művészeti igazgatója.

Fotó: Fehér Gábor

Fertőszögi Péter érkezését nagy várakozás övezi, hiszen a jelenléte emeli az esemény rangját, és újra ráirányítja a figyelmet Szekszárd kulturális értékeire. A rendezvényen Berlinger Attila polgármester is felszólal. A fellépők között szerepel Lozsányi Tamás orgonaművész, Müller Albert orgonista, valamint a faddi Boróka Ének és Néptánc Egyesület. A Liszt Ferenc Pedagógus Kórust Ágoston Mária vezényli, a műsorvezető Tóth Mónika lesz. A hangverseny nemcsak zenei élmény, hanem közösségi ünnep is. A jubileum méltó alkalom arra, hogy a város együtt ünnepelje a művészetet és a hagyományt.

Tolnai sokadalom, germán gyógytudomány

Vasárnap Tolnán rendezik meg a III. Tolnai Sokadalmat, ahol sajtok, szörpök, kézműves termékek és ajándéktárgyak várják a látogatókat. A vásár reggel fél kilenckor kezdődik az Alta-Ripa Szabadidőparkban. Bölcskén vasárnap délelőtt tíz órakor előadást tart dr. Budai László Károly a testi és lelki bajok összefüggéseiről. A Szent András Kastélyban zajló program a germán gyógytudomány szemléletét mutatja be. A hétvége tehát nemcsak szórakozást, hanem elmélyülést is kínál. Érdemes válogatni a gazdag kínálatból.