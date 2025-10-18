október 18., szombat

Helyi közélet

39 perce

Fertőszögi Péter: mindenki őt várja Szekszárdra – ünnepi hangverseny a Művészetek Házában

Címkék#Fertőszögi Péter#Művészetek Háza#Szekszárd

Eseménydús hétvége elé nézünk. A Kincsvadászok című műsor népszerű szakértője, Fertőszögi Péter teszi tiszteletét Szekszárdon, szombaton, a Művészetek Házában. Mindenki őt várja.

Brunner Mónika

Különleges jubileumi hangversenyt tartanak a szekszárdi Művészetek Házában október tizennyolcadikán, szombaton délután öt órától. A Liszt Ferenc Pedagógus Kórus ünnepi koncertjén köszöntőt mond Fertőszögi Péter művészettörténész, a BÁV ART művészeti igazgatója. 

a20220327_Kapolnasnyek_Halasz_Esemenykozpont_jotekonysagi_aukcio_arveres_fg_fmh (2) kincsvadászok fertőszögi péter kincsvadászok
A BÁV ART művészeti igazgatója, a TV2 Kincsvadászok című műsorának sztárja, Fertőszögi Péter Szekszárdra érkezik szombaton Fotó: Fehér Gábor

Fertőszögi Péter Szekszárdon 

Fertőszögi Péter érkezését nagy várakozás övezi, hiszen a jelenléte emeli az esemény rangját, és újra ráirányítja a figyelmet Szekszárd kulturális értékeire. A rendezvényen Berlinger Attila polgármester is felszólal. A fellépők között szerepel Lozsányi Tamás orgonaművész, Müller Albert orgonista, valamint a faddi Boróka Ének és Néptánc Egyesület. A Liszt Ferenc Pedagógus Kórust Ágoston Mária vezényli, a műsorvezető Tóth Mónika lesz. A hangverseny nemcsak zenei élmény, hanem közösségi ünnep is. A jubileum méltó alkalom arra, hogy a város együtt ünnepelje a művészetet és a hagyományt.

Tolnai sokadalom, germán gyógytudomány

Vasárnap Tolnán rendezik meg a III. Tolnai Sokadalmat, ahol sajtok, szörpök, kézműves termékek és ajándéktárgyak várják a látogatókat. A vásár reggel fél kilenckor kezdődik az Alta-Ripa Szabadidőparkban. Bölcskén vasárnap délelőtt tíz órakor előadást tart dr. Budai László Károly a testi és lelki bajok összefüggéseiről. A Szent András Kastélyban zajló program a germán gyógytudomány szemléletét mutatja be. A hétvége tehát nemcsak szórakozást, hanem elmélyülést is kínál. Érdemes válogatni a gazdag kínálatból. 

Szekszárdon, Pakson és Bölcskén is várnak a mozik 

Szekszárdon, Pakson és Bölcskén is vetítenek amerikai és magyar filmeket: animációtól a horrorig minden korosztály talál kedvére valót. A Kiskedvencek elszabadulva, Jó szerencse és Együtt című filmek több helyszínen is műsoron vannak. Pakson látható az Ákos-sztori, a Tron: Ares, valamint a Démonok között - utolsó rítusok című alkotás is. Bölcskén a Fekete telefon 2 és a Rosszfiúk 2 mellett a legkisebbeknek szóló Bogyó és Babóca 7 is szerepel. 

 

