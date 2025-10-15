Film is mutatja a kulturális élet megkerülhetetlen szereplője, Szabadi Mihály életét (képgalériával)

Szabadi Mihály életútja, tevékenysége tárult a közönség elé a róla készült portréfilmben. Az alkotást a Muharay Elemér Népművészeti Szövetség készítette, a bemutató október 13-án, hétfőn zajlott le Szekszárdon, a Babits Mihály Kulturális Központban.

Telt házzal zajlott a vetítés, az első sorban látható a főszereplő, azaz Szabadi Mihály

Fotó: Makovics Kornél

A Bessenyei-, Csokonai- és Örökség-díjas népművelő, pedagógus, koreográfus, a Bartina Néptáncegyüttes megalapítója, miként az az intézmény honlapján olvasható, „megkerülhetetlen szereplője nemcsak Tolna vármegye, hanem hazánk kulturális életének is. Az autentikus népi kultúra értékeinek megőrzésével, átadásával felbecsülhetetlen munkát végez még most is.”