Film is mutatja a kulturális élet megkerülhetetlen szereplője, Szabadi Mihály életét (képgalériával)
Szabadi Mihály életútja, tevékenysége tárult a közönség elé a róla készült portréfilmben. Az alkotást a Muharay Elemér Népművészeti Szövetség készítette, a bemutató október 13-án, hétfőn zajlott le Szekszárdon, a Babits Mihály Kulturális Központban.
A Bessenyei-, Csokonai- és Örökség-díjas népművelő, pedagógus, koreográfus, a Bartina Néptáncegyüttes megalapítója, miként az az intézmény honlapján olvasható, „megkerülhetetlen szereplője nemcsak Tolna vármegye, hanem hazánk kulturális életének is. Az autentikus népi kultúra értékeinek megőrzésével, átadásával felbecsülhetetlen munkát végez még most is.”
Fotók: Makovics Kornél
A közönséget Matókné Kapási Julianna Bessenyei György-díjas művelődési menedzser, valamint Héra Éva, a szövetség korábbi elnöke köszöntötte és természetesen megszólalt maga az ünnepelt, azaz Szabadi Mihály is. A közönség soraiban helyet foglaltak azon közösségek képviselői is, akik az elmúlt évtizedekben Szabadi Mihály közreműködésével végezhettek alkotó munkát.