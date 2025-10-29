54 perce
Hajas László Szekszárdon! A mesterfodrász személyesen felügyelte a vizsgát (galéria+videó)
A kérdés az volt hét fiatal számára, hogy elérik-e szakmájuk csúcsát. A fodrász mestervizsga helyszíne az Ady fodrász tanműhelye volt, ahol Hajas László mesterfodrász felügyelte a lebonyolítást.
Fodrász mestervizsga zajlott Szekszárdon a Tolna Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében. A helyszín a Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum Ady Endre Technikumának fodrász tanműhelye, ahol hét tanuló – hat hölgy vármegyénkből és egy fiatalember Bács-Kiskun vármegyéből – ad számot a tudásáról.
Szakmai felkészülésüket Málinger Ivett fodrász szakoktató segítette. Elmondta, hogy első alkalommal tartanak az iskolában mestervizsgát, amely nagy mérföldkő a tanulók életében, hiszen a sikeres teljesítés a csúcsot jelenti a szakmájukban.
Hajas László felügyelte a mesterfodrász vizsgákat SzekszárdonFotók: Makovics Kornél
Hajas László felügyelte a fodrász mestervizsga menetét
A vizsga lebonyolítását a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara képviseletében Hajas László mesterfodrász felügyelte. Mint mondta, az a cél, hogy mindenütt az országban egységes, minőségi vizsga legyen, ezért azt is tervezik a kamaránál, hogy felkészítést tartanak az oktatóknak.
A lényeg, a mestervizsga becsületének megőrzése, hogy az valóban magasabb színvonalat jelentsen a szakmában
– tette hozzá. Hajas László a tanulók vizsgamunkáit is megtekintette, és röviden értékelte a látottakat.
