Hajas László Szekszárdon! A mesterfodrász személyesen felügyelte a vizsgát (galéria+videó)

Fodrász mestervizsga zajlott Szekszárdon a Tolna Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében. A helyszín a Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum Ady Endre Technikumának fodrász tanműhelye, ahol hét tanuló – hat hölgy vármegyénkből és egy fiatalember Bács-Kiskun vármegyéből – ad számot a tudásáról.

Fodrász mestervizsga: Hajas László mesterfodrász is megtekintette a vizsgamunkákat. Fotó: Makovics Kornél

Szakmai felkészülésüket Málinger Ivett fodrász szakoktató segítette. Elmondta, hogy első alkalommal tartanak az iskolában mestervizsgát, amely nagy mérföldkő a tanulók életében, hiszen a sikeres teljesítés a csúcsot jelenti a szakmájukban.