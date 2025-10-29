október 29., szerda

Hajas László Szekszárdon! A mesterfodrász személyesen felügyelte a vizsgát (galéria+videó)

A kérdés az volt hét fiatal számára, hogy elérik-e szakmájuk csúcsát. A fodrász mestervizsga helyszíne az Ady fodrász tanműhelye volt, ahol Hajas László mesterfodrász felügyelte a lebonyolítást.

Révészné Hanol Erzsébet

Fodrász mestervizsga zajlott Szekszárdon a Tolna Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében. A helyszín a Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum Ady Endre Technikumának fodrász tanműhelye, ahol hét tanuló – hat hölgy vármegyénkből és egy fiatalember Bács-Kiskun vármegyéből – ad számot a tudásáról.

Értékelik a fodrász mestervizsga egyik feladatát
Fodrász mestervizsga: Hajas László mesterfodrász is megtekintette a vizsgamunkákat. Fotó: Makovics Kornél

Szakmai felkészülésüket Málinger Ivett fodrász szakoktató segítette. Elmondta, hogy első alkalommal tartanak az iskolában mestervizsgát, amely nagy mérföldkő a tanulók életében, hiszen a sikeres teljesítés a csúcsot jelenti a szakmájukban.

Hajas László felügyelte a mesterfodrász vizsgákat Szekszárdon

Fotók: Makovics Kornél

Hajas László felügyelte a fodrász mestervizsga menetét

A vizsga lebonyolítását a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara képviseletében Hajas László mesterfodrász felügyelte. Mint mondta, az a cél, hogy mindenütt az országban egységes, minőségi vizsga legyen, ezért azt is tervezik a kamaránál, hogy felkészítést tartanak az oktatóknak.

 A lényeg, a mestervizsga becsületének megőrzése, hogy az valóban magasabb színvonalat jelentsen a szakmában

 – tette hozzá. Hajas László a tanulók vizsgamunkáit is megtekintette, és röviden értékelte a látottakat.

 

