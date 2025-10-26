október 26., vasárnap

A vidék fejlesztése

57 perce

Folytatódik a Versenyképes Járások Program, ki kell használni minden lehetőséget

Címkék#Tolna Vármegyei Kormányhivatal#főispán#Versenyképes Járások Program

Teol.hu

Dr. Lehőcz Regina főispán asszonnyal egyeztettünk a Versenyképes Járások Program folytatásáról, a Tolna Vármegyei Kormányhivatal és a vármegyei önkormányzat hatékony együttműködéséről – írta Facebook-bejegyzésében Vizin Balázs, az önkormányzat közgyűlésének alelnöke. – Az első ütem eredményei egyértelműen igazolják: ha a helyi közösségek összefogása, ereje és a kormányzat támogatása találkozik, akkor kézzelfogható előrelépést tudunk elérni a járásokban. Most azon dolgozunk, hogy a frissen meghirdetett új fordulóban is minden lehetőséget kihasználjanak Tolna vármegye települései, mert számunkra a vidék fejlesztése nem ígéret, hanem felelősség és összehangolt munka. Hajrá, Tolna vármegyei települések, számíthattok ránk!

Forrás:  Facebook

 

