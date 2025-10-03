Megosztja a lakókat a fűtési szezon – mutatjuk, ki kapcsolt már, és ki spórol még

Kíváncsiak voltunk, olvasóink hogyan állnak a korai fűtési szezon kérdéshez: élnek-e már a lehetőséggel, vagy még várnak?

„Hát ahol gyerekek vannak ott már igen főleg ahol kicsik. Én a magam részéről még egy pár hétig kitartanék fűtés nélkül, de hát nálunk is vannak gyerekek” – írta egyik olvasónk.

„Kell, igen. Kívülről már hűlnek a falak. Nem várom meg, hogy kihűljön a lakás, aztán meg fűtsem fel? Inkább megfelelő hőmérsékleten tartom.”

„Igen, 10 fok alatt van, a virágokat is behordtam.”

A válaszok nagyon megoszlanak, de jól látszik: a legtöbben ott kapcsolják be már most a fűtést, ahol kisgyermekek vagy idősek élnek. Sokan viszont még kivárnak, esetleg csak reggel és este fűtenek be egy kicsit – napközben, amíg dolgoznak, nem pazarolnak. Hajnalban viszont már alig 4 fokot mérünk, így az ágyból való kikelésvalóban kellemetlen lehet fűtés nélkül.