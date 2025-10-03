41 perce
Megosztja a lakókat a fűtési szezon – mutatjuk, ki kapcsolt már, és ki spórol még
Hirtelen lehűlt a levegő, így sokan már bekapcsolták a fűtést az otthonukban. Az idei fűtési szezon szeptember 15-én hivatalosan is elkezdődött, ami az elmúlt évekhez képest jóval korábbi időpont.
Október elején hirtelen mutatkozott meg az ősz igazi arca: reggelente már csak alig néhány fokot mutat a hőmérő, a falak is elkezdtek kihűlni, így előkerültek a vastag pulóverek, zoknik – és a fűtéskapcsolók is. Ezzel párhuzamosan elindult a hivatalos fűtési szezon is, ahogy arról korábban beszámoltunk, amely az idei évtől már szeptember 15-től egészen 2026. május 15-ig tart. A korábbi években ehhez képest később, október 15-én kezdődött a szezon, és április 15-ig tartott.
Fontos kiemelni, hogy ez a dátum nem azt jelenti, hogy automatikusan minden lakásban bekapcsolják a fűtést hanem azt, hogy ettől az időponttól kezdve a szolgáltatóknak biztosítaniuk kell a fűtés lehetőségét a társas házakban, intézményekben. A tényleges fűtés elindítása azonban továbbra is a lakóközösségek döntésétől, illetve az időjárástól függ.
Kíváncsiak voltunk, olvasóink hogyan állnak a korai fűtési szezon kérdéshez: élnek-e már a lehetőséggel, vagy még várnak?
„Hát ahol gyerekek vannak ott már igen főleg ahol kicsik. Én a magam részéről még egy pár hétig kitartanék fűtés nélkül, de hát nálunk is vannak gyerekek” – írta egyik olvasónk.
„Kell, igen. Kívülről már hűlnek a falak. Nem várom meg, hogy kihűljön a lakás, aztán meg fűtsem fel? Inkább megfelelő hőmérsékleten tartom.”
„Igen, 10 fok alatt van, a virágokat is behordtam.”
A válaszok nagyon megoszlanak, de jól látszik: a legtöbben ott kapcsolják be már most a fűtést, ahol kisgyermekek vagy idősek élnek. Sokan viszont még kivárnak, esetleg csak reggel és este fűtenek be egy kicsit – napközben, amíg dolgoznak, nem pazarolnak. Hajnalban viszont már alig 4 fokot mérünk, így az ágyból való kikelésvalóban kellemetlen lehet fűtés nélkül.
Bár az igazi tél még odébb van, a hűvös reggelek és esték már most is komoly dilemmát okoznak: spóroljunk, vagy legyen inkább kellemes hőmérséklet, meleg radiátor az otthonunkban?