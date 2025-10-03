október 3., péntek

Helga névnap

+15
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nagy dilemma

28 perce

Megosztja a lakókat a fűtési szezon – mutatjuk, ki kapcsolt már és ki spórol még

Címkék#fűtés#hőmérséklet#távfűtés#időjárás

Hirtelen lehűlt a levegő, így sokan már bekapcsolták a fűtést az otthonukban. Az idei fűtési szezon szeptember 15-én hivatalosan is elkezdődött, ami az elmúlt évekhez képest jóval korábbi időpont.

Keresztes Klaudia

Október elején hirtelen mutatkozott meg az ősz igazi arca: reggelente már csak alig néhány fokot mutat a hőmérő, a falak is elkezdtek kihűlni, így előkerültek a vastag pulóverek, zoknik – és a fűtéskapcsolók is. Ezzel párhuzamosan elindult a hivatalos fűtési szezon is, ahogy arról korábban beszámoltunk, amely az idei évtől már szeptember 15-től egészen 2026. május 15-ig tart. A korábbi években ehhez képest később, október 15-én kezdődött a szezon, és április 15-ig tartott.

Fűtési szezon: melegítsük a radiátorokat vagy még várjunk vele?
Fűtési szezon: melegítsük a radiátorokat vagy még várjunk vele? Forrás:  Shutterstock

Fontos kiemelni, hogy ez a dátum nem azt jelenti, hogy automatikusan minden lakásban bekapcsolják a fűtést hanem azt, hogy ettől az időponttól kezdve a szolgáltatóknak biztosítaniuk kell a fűtés lehetőségét a társas házakban, intézményekben. A tényleges fűtés elindítása azonban továbbra is a lakóközösségek döntésétől, illetve az időjárástól függ.

Kíváncsiak voltunk, olvasóink hogyan állnak a korai fűtési szezon kérdéshez: élnek-e már a lehetőséggel, vagy még várnak?

„Hát ahol gyerekek vannak ott már igen főleg ahol kicsik. Én a magam részéről még egy pár hétig kitartanék fűtés nélkül, de hát nálunk is vannak gyerekek” – írta egyik olvasónk.

„Kell, igen. Kívülről már hűlnek a falak. Nem várom meg, hogy kihűljön a lakás, aztán meg fűtsem fel? Inkább megfelelő hőmérsékleten tartom.”

„Igen, 10 fok alatt van, a virágokat is behordtam.”

A válaszok nagyon megoszlanak, de jól látszik: a legtöbben ott kapcsolják be már most a fűtést, ahol kisgyermekek vagy idősek élnek. Sokan viszont még kivárnak, esetleg csak reggel és este fűtenek be egy kicsit – napközben, amíg dolgoznak, nem pazarolnak. Hajnalban viszont már alig 4 fokot mérünk, így az ágyból való kikelésvalóban kellemetlen lehet fűtés nélkül.

Bár az igazi tél még odébb van, a hűvös reggelek és esték már most is komoly dilemmát okoznak: spóroljunk, vagy legyen inkább kellemes hőmérséklet, meleg radiátor az otthonunkban?

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu