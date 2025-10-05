Fűtési szezon: sok helyen torokkaparó füst borítja be a környéket, mutatjuk, mit lehet ilyenkor tenni

Számtalanszor tapasztalni, főleg vidéken, hogy a kéményekből kiáradó sötét, kormos füst beborítja a környéket. Ez azonban nemcsak látványban, hanem szagban is zavaró. Emellett egészségtelen is. Elkezdődött a fűtési szezon. Sokan nem is tudják, hogy jogszabály mondja ki, tilos a kezeletlen fa és papírhulladék kivételével bármi mást elégetni.

Fűtési szezon: sokszor azzal fűtenek, ami éppen kéznél van

– Nem lehet elviselni a szomszédot – mondta Horváth Péter bátaszéki olvasónk. – Ahogy elkezdődik a fűtési szezon, olyan füstöt és bűzt áraszt a kéménye, amit még a másik két utcában is éreznek. Nincs pénze fára, szénre, így mindent eléget, ami a környezetében van. Még arra is volt példa, hogy gumit tett a tűzre, képzelheti milyen büdös volt. Nedves fát, amit az erdőben gyűjtött össze, papírhulladékot, használt ruhákat, cipőket, amit éppen talál. Sajnálom, hogy ilyen helyzetben van, de kénytelen az ember szólni neki, hogy ne tegye ezt.

A kéményfüst problémájának megoldásában a kormányhivatal az elsőfokú hatóság. A hatályos kormányrendelet 36. § (2) bekezdésében áll: háztartási tüzelőberendezéssel okozott, kéményből kiáradó zavaró, fekete, büdös füst miatt járhat el a hivatal, így érdemes hozzájuk fordulni.

A Tolna Vármegyei Kormányhivataltól megtudtuk, a bejelentéseket közérdekű bejelentésként kezelik. A ellenőrzési jogkörrel felruházott ügyintézők – szükség esetén a Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkatársainak bevonásával – helyszíni szemlén vizsgálják meg a bejelentés megalapozottságát, megállapításaikat jegyzőkönyvben rögzítik.

Amennyiben megalapozottnak bizonyul a bejelentés, úgy hatósági eljárást indítanak, és szankcionálást megállapító határozattal zárják le az ügyet.

Megalapozatlan bejelentés esetén a bejelentőt tájékoztató levélben értesítik megállapításaikról.

Hatósági ellenőrzést is lefolytathatnak, ha ez indokolt

A kormányhivatal tájékoztatása szerint egyébként amennyiben a közérdekű bejelentésben vagy lakossági panaszban közölt adatok, csatolt bizonyítékok alapján a jogszabálysértés egyértelműen nem állapítható meg, a hatóság ennek megállapítása érdekében hatósági ellenőrzést folytat le.