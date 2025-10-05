52 perce
Fűtési szezon: sok helyen torokkaparó füst borítja be a környéket, mutatjuk, mit lehet ilyenkor tenni
Elindult a fűtési szezon – idén hetekkel korábban, mint egy átlagos évben –, sokan, főleg vidéken kályhával, kandallóval fűtenek. Az ilyen hagyományos fűtési módnak megvan a maga vidéki romantikája, ám sajnos nem mindenki éget száraz fát, hanem azzal fűt, ami van: gyűjtött, még nedves fával, raklappal, bútorlappal, meg még ki tudja, mivel. Fűtési szezonban a kéményekből kiáradó büdös füst zavarja a szomszédokat.
Számtalanszor tapasztalni, főleg vidéken, hogy a kéményekből kiáradó sötét, kormos füst beborítja a környéket. Ez azonban nemcsak látványban, hanem szagban is zavaró. Emellett egészségtelen is. Elkezdődött a fűtési szezon. Sokan nem is tudják, hogy jogszabály mondja ki, tilos a kezeletlen fa és papírhulladék kivételével bármi mást elégetni.
Fűtési szezon: sokszor azzal fűtenek, ami éppen kéznél van
– Nem lehet elviselni a szomszédot – mondta Horváth Péter bátaszéki olvasónk. – Ahogy elkezdődik a fűtési szezon, olyan füstöt és bűzt áraszt a kéménye, amit még a másik két utcában is éreznek. Nincs pénze fára, szénre, így mindent eléget, ami a környezetében van. Még arra is volt példa, hogy gumit tett a tűzre, képzelheti milyen büdös volt. Nedves fát, amit az erdőben gyűjtött össze, papírhulladékot, használt ruhákat, cipőket, amit éppen talál. Sajnálom, hogy ilyen helyzetben van, de kénytelen az ember szólni neki, hogy ne tegye ezt.
A kéményfüst problémájának megoldásában a kormányhivatal az elsőfokú hatóság. A hatályos kormányrendelet 36. § (2) bekezdésében áll: háztartási tüzelőberendezéssel okozott, kéményből kiáradó zavaró, fekete, büdös füst miatt járhat el a hivatal, így érdemes hozzájuk fordulni.
A Tolna Vármegyei Kormányhivataltól megtudtuk, a bejelentéseket közérdekű bejelentésként kezelik. A ellenőrzési jogkörrel felruházott ügyintézők – szükség esetén a Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkatársainak bevonásával – helyszíni szemlén vizsgálják meg a bejelentés megalapozottságát, megállapításaikat jegyzőkönyvben rögzítik.
Amennyiben megalapozottnak bizonyul a bejelentés, úgy hatósági eljárást indítanak, és szankcionálást megállapító határozattal zárják le az ügyet.
Megalapozatlan bejelentés esetén a bejelentőt tájékoztató levélben értesítik megállapításaikról.
Hatósági ellenőrzést is lefolytathatnak, ha ez indokolt
A kormányhivatal tájékoztatása szerint egyébként amennyiben a közérdekű bejelentésben vagy lakossági panaszban közölt adatok, csatolt bizonyítékok alapján a jogszabálysértés egyértelműen nem állapítható meg, a hatóság ennek megállapítása érdekében hatósági ellenőrzést folytat le.
A hatóság a jogsértő tevékenység megszüntetésére a kötelezéssel egyidejűleg figyelmeztetés szankciót alkalmaz, és adott esetben levegőtisztaság-védelmi bírságot szab ki. Kifejezetten „kéményfüst” miatti panasz, közérdekű bejelentés a Tolna Vármegyei Kormányhivatal járási hivatalaihoz tavaly két bejelentés érkezett.
Birtokvédelem is kérhető a büdös kémény miatt
Ha a járási hivatal által megállapított határozat nem volt sikeres, úgy be lehet jelenteni a helyi jegyzőnek az esetet, és birtokvédelmi eljárás indítható.
A polgári jog szabályai alapján a birtokost birtokvédelem illeti meg, ha birtokától jogalap nélkül megfosztják, vagy birtoklásában jogalap nélkül háborítják. Azaz: bármilyen, az otthon nyugalmában zavaró tényező jogszerűtlen.
A jegyzőnél indított birtokvédelmi eljárás gyors, hatékony, ugyanis 15 nap áll rendelkezésre a döntéshez.