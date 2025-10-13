Évekig szünetelt, most visszatért – feltámadt a legendás Gastroest! (galéria)

A Covid – mint annyi más hagyománynak szerte az országban – a zombaiak egyik legfontosabb rendezvényének is útjába állt. A település vezetése azonban most elhatározta, hogy új életet lehell az évtizedes közösségi ünnepbe.A Gasztroest a település szerves részévé vált, és a történtek után sem akartuk, hogy feledésbe merüljön. Ezért döntöttünk úgy, hogy újra megrendezzük – mondta Mátis László polgármester.

Zombán remekül sikerült a Gasztroest

Fotó: Kiss Albert

Gasztroest, a kapcsolatok ünnepe

– Ahogy elődeink tették, mi is meghívtuk testvérvárosaink küldöttségeit. Ezek az alkalmak nemcsak a gasztronómiáról szólnak, hanem a kapcsolataink ápolásáról is. Így történt ez Orosháza esetében is, ahol hozzám hasonlóan új polgármester vezeti a várost. Ő azt mondta, ez az első alkalom, hogy találkozunk, üljünk le és beszélgessünk – így idén ők nem főznek, de a kapcsolatépítés annál fontosabb.