Évekig szünetelt, most visszatért – feltámadt a legendás Gastroest! (galéria)
Tán a legidősebb zombaiak sem emlékeznek pontosan, mikor vetődött fel először az a gondolat, hogy mindenki üljön egy asztal köré, és kóstoljuk meg egymás ételeit. Tény azonban, hogy hosszú éveken át volt a település egyik legmeghatározóbb eseménye a Gasztroest, amelyre mindig meghívást kaptak Zomba hazai és határon túli testvérvárosai is.
A Covid – mint annyi más hagyománynak szerte az országban – a zombaiak egyik legfontosabb rendezvényének is útjába állt. A település vezetése azonban most elhatározta, hogy új életet lehell az évtizedes közösségi ünnepbe.A Gasztroest a település szerves részévé vált, és a történtek után sem akartuk, hogy feledésbe merüljön. Ezért döntöttünk úgy, hogy újra megrendezzük – mondta Mátis László polgármester.
Gasztroest, a kapcsolatok ünnepe
– Ahogy elődeink tették, mi is meghívtuk testvérvárosaink küldöttségeit. Ezek az alkalmak nemcsak a gasztronómiáról szólnak, hanem a kapcsolataink ápolásáról is. Így történt ez Orosháza esetében is, ahol hozzám hasonlóan új polgármester vezeti a várost. Ő azt mondta, ez az első alkalom, hogy találkozunk, üljünk le és beszélgessünk – így idén ők nem főznek, de a kapcsolatépítés annál fontosabb.
A vendégek tíz asztal kínálatából válogathattak, ahol a helyi és vendégcsapatok különféle ínyencségeket készítettek. Zomba mindig is sokszínű település volt: a történelem során svábok, székelyek és felvidékiek települtek ide, és mindannyian hozták magukkal saját kultúrájukat és ízvilágukat. Ez a sokszínűség ma is meghatározza a rendezvény hangulatát, hiszen minden fogás egy-egy közösség történetét meséli el.
A térségi kapcsolatok is épülnek
A környező falvak, köztük Murga és Felsőnána, szintén képviseltették magukat.
Nekünk az a célunk, hogy egy kicsit másképp, mint eddig, de újraélesszük a Gastroestet, és ismét meghatározó eseménnyé tegyük a falu életében. Mert ez nemcsak a finom ételekről szól, hanem arról is, hogy találkozhassunk, beszélgethessünk, és ápoljuk emberi kapcsolatainkat
– hangsúlyozta Mátis László polgármester. Szerinte a legnagyobb változás, hogy régen a vendégeket a helyi családok látták vendégül otthonaikban, ma azonban ez már nem megvalósítható.
Új korszak köszöntött be, de nem mondunk le arról, hogy a Gastroest továbbra is a település kapcsolatainak egyik legfontosabb őrzője legyen
– tette hozzá.
Évekig szünetelt, most visszatért – feltámadt a legendás Gastroest!Fotók: Kiss Albert
Vizin Balázs, a Tolna Vármegyei Közgyűlés alelnöke így fogalmazott:
A gasztronómiai est nemcsak az ételekről szólt, hanem arról, hogy együtt tudunk lenni, nevetni, beszélgetni, és újra megélni azt, ami igazán összetart bennünket, a közösséget.
A zombai Gasztroest így nemcsak a gasztronómiáról, hanem az összetartozásról is szól – arról, hogy az asztalnál időről időre egymásra találjon a közösség.