Hatalmas detonáció rázta meg Szekszárdot – Hat éve történt a gázrobbanás (képgaléria+videó)

A gázrobbanás ereje házakat rengetett meg, ablakokat szakított ki, ajtókat tépett le, és több tucat ember otthonát tette egy pillanat alatt lakhatatlanná. A légnyomás a közeli épületekben is károkat okozott – volt, aki arról számolt be, hogy még a csempe is meglazult a fürdőszobában.

A gázrobbanás után tűzoltók, mentők és rendőrök lepték el a környéket. Fotó: Mártonfai Dénes

Százak kerültek veszélybe a gázrobbanás miatt

A tűzoltók, mentők és rendőrök hatalmas erőkkel érkeztek a helyszínre. A négy lépcsőházból mintegy száz embert menekítettek ki, köztük idős lakókat, kisgyermekes családokat. Öt sérültet szállítottak kórházba, közülük ketten súlyosan sérültek. Haláleset szerencsére nem történt, de az esemény súlya és következményei hónapokra, sőt évekre meghatározták az ott élők életét.