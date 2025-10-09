52 perce
Hatalmas detonáció rázta meg Szekszárdot – Hat éve történt a gázrobbanás (képgaléria+videó)
Hat év telt el azóta a délelőtt óta, amikor Szekszárdot egyetlen pillanat alatt rázta meg a félelem. 2019. október 9-én, nem sokkal tizenegy óra után, a Herman Ottó utcában gázrobbanás történt. Aznap a város megtorpant – a szirénák hangja, a sokkos arcok, a tűzoltók rohanása örökre beégett Szekszárd emlékezetébe. Így történt hat évvel ezelőtt a gázrobbanás.
A gázrobbanás ereje házakat rengetett meg, ablakokat szakított ki, ajtókat tépett le, és több tucat ember otthonát tette egy pillanat alatt lakhatatlanná. A légnyomás a közeli épületekben is károkat okozott – volt, aki arról számolt be, hogy még a csempe is meglazult a fürdőszobában.
Százak kerültek veszélybe a gázrobbanás miatt
A tűzoltók, mentők és rendőrök hatalmas erőkkel érkeztek a helyszínre. A négy lépcsőházból mintegy száz embert menekítettek ki, köztük idős lakókat, kisgyermekes családokat. Öt sérültet szállítottak kórházba, közülük ketten súlyosan sérültek. Haláleset szerencsére nem történt, de az esemény súlya és következményei hónapokra, sőt évekre meghatározták az ott élők életét.
Gázrobbanás Szekszárdon
Szekszárd összefogott. A polgármester azonnal válságstábot hívott össze, önkormányzati lakásokat tettek költözhetővé, vállalkozók, civilek, szállásadók ajánlották fel segítségüket. Az emberek, akik néhány órával korábban még otthonukban főztek vagy tévét néztek, aznap estére ideiglenes szálláson találták magukat – mindent hátrahagyva.
Új fázisába érkezett a gázrobbanás során sérült épületek helyreállítása
Kontár munka okozta a balesetet
A hatóságok hosszú hónapokon át vizsgálták a robbanás okát. A rendőrségi eljárás 2021-ben zárult le: kiderült, hogy a felújítást végző alvállalkozó nem rendelkezett megfelelő szakmai engedéllyel a gázszerelési munkákhoz. Gondatlanságból okozott közveszély miatt indult ellene és megbízója ellen eljárás.
Azóta hat év telt el. A romok eltűntek, az épületet újjáépítették, a város sebei azonban nem múltak el nyomtalanul.