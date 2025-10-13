4 órája
Házi sajtok és vegyszermentes zöldségek hódítanak – így vásárol Tolnában a jövő fogyasztója! (képgaléria)
Szekszárdon, a Tudásközpontban tartották szombaton a Gemenci Kosárközösség első bemutatkozó napját, amely a fenntartható, helyi élelmiszer-fogyasztás ügyét állította középpontba. A rendezvényen termelők, vásárlók és közösségi kezdeményezések találkoztak, hogy megismerjék és megerősítsék a közvetlen kapcsolatot a helyi gazdaság szereplői között. Mutatjuk, hogy telt a Gemenci Kosárközösség bemutatkozó napja.
A Gemenci Kosárközösség délutáni programját Csonka Melinda, a DunaKosár közösség képviselője nyitotta meg „Kosárközösség egy élhetőbb világért” című előadásával. Előadásában bemutatta, hogyan működik a kosármozgalom, milyen előnyei vannak a rövid ellátási láncoknak (REL) és miként válhatnak a vásárlók aktív részeseivé egy fenntarthatóbb, közösségi alapú élelmiszer-ellátásnak.
Ezt követően Kovács Eleonóra labordiagnosztikai tanácsadó, funkcionális táplálkozási és hormonegyensúly tanácsadó, antropozófus szemléletű természetgyógyász tartott előadást „Allergén tudatos étkezés” címmel. A szakember az egészségtudatos étkezés fontosságáról beszélt, kiemelve, hogy a helyi, idényjellegű és vegyszermentes alapanyagok nemcsak az egészségünket, hanem a környezetet is védik.
Helyi termelők áruit kínálta a Gemenci Kosárközösség
A szakmai program után helyi termelők portékáit kóstolhatták és vásárolhatták meg a résztvevők. A házi sajtok, tojások, tészták, szörpök, lekvárok, csatnik, kenyerek, friss zöldségek és gyümölcsök mellett a közvetlen találkozás élménye tette teljessé a délutánt.
A szervezők célja, hogy a Gemenci Kosárközösség a jövőben állandó kapcsolatot teremtsen a helyi termelők és fogyasztók között és ezzel hozzájáruljon egy tudatosabb, élhetőbb élelmiszer-kultúra kialakításához Tolnában.
Házi sajtok és vegyszermentes zöldségek hódítanak – így vásárol Tolnában a jövő fogyasztója!Fotók: Kiss Albert
A rendezvényen tapasztalt érdeklődés és pozitív visszajelzések alapján a szervezők már most a folytatáson dolgoznak – a Gemenci Kosárközösség bemutatkozó napja tehát nem csupán egy esemény volt, hanem egy új kezdet a megye közösségi élelmiszer-ellátásában.