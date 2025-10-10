október 10., péntek

Meglepő bejelentést tett Gregor Bernadett – új feladatok várnak rá a mindennapokban

Gregor Bernadett új szerepben folytatja társadalmi munkáját: a színésznő csatlakozott az Állatvédelmi Digitális Polgári Körhöz (ÁDPK) – írja a Bors. A kezdeményezés Ovádi Péter, az állatvédelemért felelős kormánybiztos ötlete nyomán indult, és célja, hogy a közélet ismert szereplői segítsék az állatvédelem ügyét.

Az ÁDPK 14 taggal kezdte meg működését, köztük olyan nevekkel, mint Gecse Vivien és Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere. Gregor Bernadett számára a csatlakozás személyes ügy is – elmondása szerint évek óta szívügye az állatok védelme, és örömmel látja, hogy ezen a területen egyre több előrelépés történik.

A színésznő szerint a valódi változáshoz nemcsak szakmai munka, hanem társadalmi összefogás és figyelemfelkeltés is kell – ezért tartja különösen fontosnak, hogy a hírességek példát mutassanak. A részletek és a Gregor Bernadettről készült videó a Borsonline.hu cikkében található.

 

