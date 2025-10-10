október 10., péntek

Előbb indult és tovább tart – extra kedvezményekkel csábít a Glamour-napok

Minden évben ez az egyik legjobban várt időszak a vásárlók számára. A Glamour-napok hivatalosan ma startolt el.

Keresztes Klaudia

Az idei Glamour-napokat sokan várják, hiszen remek alkalom a kedvezményes vásárlásra. A kampány célja, hogy a vásárlók kedvezőbb áron juthassanak hozzá kedvenc vagy új termékeikhez. A 2025-ös esemény október 9–12. között zajlik, de idén három „nulladik” nappal már korábban, hétfőn elindult az akció. A vásárlók több mint 425 kuponból válogathatnak, immár a huszadik alkalommal.

Spórolj vasárnapig a Glamour-napokon a legjobb kuponokkal!
Spórolj vasárnapig a Glamour-napokon a legjobb kuponokkal!. Forrás:  Shutterstock

20. Glamour-napok

Tolna megyében is érdemes készülni, hiszen számos üzlet és kedvezményes ajánlat elérhető helyben is. „2025. október 6-8. között (hétfőtől szerdáig) három nulladik nap előzi meg az őszi GLAMOUR-napokat. A több mint 175 kupon között megtalálod szépségápolási kedvenceidet, a mindennapokat megkönnyítő vegyiárut, háztartásod nélkülözhetetlen kellékeit, sőt konyhai és szépségápolási kisgépeket is 

– olvasható a Glamour oldalán.

Olvasóink mondták

„Régen mindig izgatottan vártam, hogy mikor jelenik meg az újság, nehogy elkapkodják előlem. Otthon aztán lelkesen vágtam ki a kuponokat, és gondosan összeírtam egy listát arról, mit szeretnék megvásárolni. Ma már ez kevésbé ragad meg, részben azért, mert a kuponok online is elérhetők, másrészt pedig azt veszem észre, hogy évről évre egyre kevésbé vonzóak az ajánlatok” – mondta egy szekszárdi hölgy.

„Érdemes figyelmesnek lenni a városban, mert a Glamour-napok idején nemcsak az újságban található kuponokkal szerezhetünk kedvezményeket. A helyi boltok is gyakran kínálnak ilyenkor extra akciókat, amelyeket vagy az üzlet kirakatában, vagy a Facebook-oldalukon hirdetnek meg” – hívta fel a figyelmünket egy szekszárdi vállalkozó.

 

