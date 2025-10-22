Ezért ne spórolj a gumicserén: a nyári gumi télen olyan, mint papucsban a hóban járni

október 22., szerda

Bár az időjárás még meglepően enyhe, de már számíthatunk reggeli fagyokra is. Itt az ideje, hogy időpontot kérjünk a gumisunktól a szokásos őszi abroncs cseréjére. Magyarországon nem kötelező a téli abroncsok használata, de javasolt. Nézzük, miért fontos mégis a gumicsere.

Mauthner Ilona

Európában nincs egységes szabályozás a téli abroncsokra vonatkozóan. Sőt hazánkban nem is kötelező télire váltani. Ennek ellenére a gumicsere így ősszel az egyik legfontosabb lépés autóink téli felkészítésében. A nyári szett egyszerűen nem alkalmas téli közlekedésre.

itt a gumicsere ideje
Hamarosan mindenki megrohamozza a szerelőműhelyeket, hiszen esedékes a gumicsere. Sok autós fejében megfordul: mikor és milyen gumit kell használni? 
Forrás: Mártonfai Dénes/Tolnai Népújság

Gumicsere: mire jó a négyévszakos abroncs?

A négyévszakos abroncsok piaca Magyarországon is nő, ami érthető: használóik megtakarítják az évi két csere költségét, az ezzel járó kényelmetlenséget, valamint a nem használt abroncsok szezononkénti tárolásának díját is. Az elmúlt években a gyártók fejlesztéseinek köszönhetően ez a típus sokat fejlődött, és városi, rövid távú használathoz télen is megfelelő választás lehet. Ugyanakkor a „mindenre jó” abroncs mindig kompromisszum: a téli és nyári abroncs anyaga, keménysége és mintázata eltér, ezért hegyi túrára vagy síelésre ne négyévszakos abronccsal induljunk! Az egyenletes kopás érdekében ajánlott az abroncsokat időnként – a gyártói ajánlások figyelembevételével – tengelyenként felcserélni (pl. jobb első → jobb hátsó, bal hátsó → jobb első) – nyilatkozta lapunknak Morenth Péter, a Magyar Gumiabroncs Szövetség elnöke.

Tudni kell azt is: a téli abroncsok sebességindexe gyakran alacsonyabb, mint a nyáriaké, ezért csak kisebb sebességgel szabad velük közlekedni. 

Tilos téli és a nyári abroncsokat keverni! 

Az abroncsok között széles a választék méret, ár és minőség szerint, de ismeretlen márkától, kétes eredetű (pl. távol-keleti importból származó) vagy használt gumit venni kockázatos. A használt abroncs rejtett hibái (pl. szerkezeti sérülések) akár életveszélyes helyzetet is okozhatnak. Felszerelés előtt minden abroncsot vizsgáltassunk át szakemberrel. 

A téli és nyári szettekből mind a négy kerékre azonos típusú és mintázatú abroncsot kell felszerelni. Ha egy abroncs elkopik vagy megsérül, a vele azonos tengelyen lévőt is cserélni kell. Tilos a téli és a nyári abroncsokat keverni! Az abroncsok kiválasztásánál segít az energiahatékonysági matrica.

Ha csak az egyik tengelyre kerül új abroncs, a jobb tapadású gumik mindig hátra kerüljenek – függetlenül az autó hajtásmódjától. A legjobb megoldás persze az, ha mind a négy abroncsot egyszerre cseréljük. Forgásirányos gumiknál ügyeljünk a helyes irányra! Minimális profilmélység: a jogszabály szerinti minimum 1,6 milliméter, de szakértők szerint a téli abroncsnál legalább 4 milliméter, nyárinál 3 milliméter az ajánlott biztonságos érték.

A futómű beállítása meghatározza a gumik élettartamát és a jármű biztonságát. A rossz beállítás rendellenes kopást, hosszabb fékutat és rosszabb úttartást okozhat. 

Téli abroncskötelezettség a környező országokban

Magyarországon nem kötelező a téli abroncs – kivéve a budapesti taxiknál –, de a környező országokban szigorúbb a szabályozás:

Ausztria nov. 1 – ápr. 15. kötelező téli abroncs, hólánc is szükséges

Szlovénia nov. 15 – márc. 15. kötelező téli abroncs

Szerbia nov. 1 – ápr. 1. kötelező téli abroncs

Horvátország időjárásfüggő, hajtott tengelyen 2 téli abroncs kötelező, hólánc és hólapát is

Románia időjárásfüggő, megfelelő állapotú abroncs kötelező

Szlovákia hó vagy jég esetén minden tengelyen téli abroncs kötelező!

 

 

 

