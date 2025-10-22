Ezért ne spórolj a gumicserén: a nyári gumi télen olyan, mint papucsban a hóban járni

Európában nincs egységes szabályozás a téli abroncsokra vonatkozóan. Sőt hazánkban nem is kötelező télire váltani. Ennek ellenére a gumicsere így ősszel az egyik legfontosabb lépés autóink téli felkészítésében. A nyári szett egyszerűen nem alkalmas téli közlekedésre.

Hamarosan mindenki megrohamozza a szerelőműhelyeket, hiszen esedékes a gumicsere. Sok autós fejében megfordul: mikor és milyen gumit kell használni?

Gumicsere: mire jó a négyévszakos abroncs?

A négyévszakos abroncsok piaca Magyarországon is nő, ami érthető: használóik megtakarítják az évi két csere költségét, az ezzel járó kényelmetlenséget, valamint a nem használt abroncsok szezononkénti tárolásának díját is. Az elmúlt években a gyártók fejlesztéseinek köszönhetően ez a típus sokat fejlődött, és városi, rövid távú használathoz télen is megfelelő választás lehet. Ugyanakkor a „mindenre jó” abroncs mindig kompromisszum: a téli és nyári abroncs anyaga, keménysége és mintázata eltér, ezért hegyi túrára vagy síelésre ne négyévszakos abronccsal induljunk! Az egyenletes kopás érdekében ajánlott az abroncsokat időnként – a gyártói ajánlások figyelembevételével – tengelyenként felcserélni (pl. jobb első → jobb hátsó, bal hátsó → jobb első) – nyilatkozta lapunknak Morenth Péter, a Magyar Gumiabroncs Szövetség elnöke.

Tudni kell azt is: a téli abroncsok sebességindexe gyakran alacsonyabb, mint a nyáriaké, ezért csak kisebb sebességgel szabad velük közlekedni.

Tilos téli és a nyári abroncsokat keverni!

Az abroncsok között széles a választék méret, ár és minőség szerint, de ismeretlen márkától, kétes eredetű (pl. távol-keleti importból származó) vagy használt gumit venni kockázatos. A használt abroncs rejtett hibái (pl. szerkezeti sérülések) akár életveszélyes helyzetet is okozhatnak. Felszerelés előtt minden abroncsot vizsgáltassunk át szakemberrel.

A téli és nyári szettekből mind a négy kerékre azonos típusú és mintázatú abroncsot kell felszerelni. Ha egy abroncs elkopik vagy megsérül, a vele azonos tengelyen lévőt is cserélni kell. Tilos a téli és a nyári abroncsokat keverni! Az abroncsok kiválasztásánál segít az energiahatékonysági matrica.

Ha csak az egyik tengelyre kerül új abroncs, a jobb tapadású gumik mindig hátra kerüljenek – függetlenül az autó hajtásmódjától. A legjobb megoldás persze az, ha mind a négy abroncsot egyszerre cseréljük. Forgásirányos gumiknál ügyeljünk a helyes irányra! Minimális profilmélység: a jogszabály szerinti minimum 1,6 milliméter, de szakértők szerint a téli abroncsnál legalább 4 milliméter, nyárinál 3 milliméter az ajánlott biztonságos érték.