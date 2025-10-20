Gumicsere: mielőtt felkeresné a szervizeket, ezt feltétlenül tudnia kell!

Minden évben ugyanaz a forgatókönyv, az autósok túlnyomó többsége az utolsó pillanatra halasztja a gumicserét, a szervizek nem számítanak másra idén sem. Egyre többen igyekeznek megspórolni az egészet és négyévszakos gumira váltanak. Pedig a gumicsere nemcsak a gumiról, de jó esetben arról is szól, hogy egy szerelő rápillant a futóműre és a fékekre.

Hamarosan mindenki megrohamozza a szerelőműhelyeket, hiszen esedékes a gumicsere. Sok autós fejében megfordul: mikor és milyen gumit kell használni?

Fotó: Mártonfai Dénes / Forrás: Tolnai Népújság

Gumicsere: egyre többen szeretnék megúszni

Az autószerelő műhelyekben egyre gyakrabban találkozni a négyévszakos gumikkal. Ennek oka, hogy ezek a típusú gumik, már messze jobb minőséget képviselnek mint tíz éve – ezért aztán egyre többen szavaznak bizalmat nekik – másrészt nagyon sokan szeretnék megspórolni az évi kettő gumicserét, ami csak az időt és a pénzt viszi, ráadásul egyre többen vélik úgy, hogy az enyhe telek miatt (se hó, se jég) bőven elég ez a megoldás is.

Az általunk megkérdezett szerelő elmondta, a négyévszakos gumik egy kicsit jobban csúsznak, mint a kifejezetten téli körülményekre gyártott társaik, ennek a választásnak azonban nem ez a legnagyobb kockázata, hanem az, hogy ilyenkor teljesen elmaradnak a kerék átnézések, márpedig erre évente legalább egyszer mindenkinek szüksége volna, ahogyan a keréknyomás ellenőrzést is érdemes rendszeres időközönként elvégezni.

Nem árt észben tartani azt sem, hogy az autógumik gyártástól számítva maximum 10 évig használhatók, de szakértők szerint már 5 év után érdemes cserélni őket, függetlenül a kopástól, mivel az anyag veszít rugalmasságából, egyszerűen elöregszik.

Nemcsak a szabály, a fizika is számít

Sokan úgy vélik, hogy elegendő csupán a hajtott tengelyen lecserélni a gumikat, de ez több szempontból sem ajánlott. Ha az első tengelyen nyári, a hátsón pedig téli abroncsok vannak, a jármű kiszámíthatatlanabbul viselkedhet kanyarodáskor és fékezéskor. A tapadási különbségek miatt az autó egyes manővereknél instabilabb lehet, amit a legmodernebb vezetéstámogató rendszerek sem tudnak teljesen kompenzálni.

A szakértő szerint a legbiztonságosabb megoldás az, ha az autón négy azonos típusú abroncs van.

A gumikat úgy tervezik, hogy azonos kopás, tapadás és stabilitás mellett működjenek. Ha egy autó négy különböző gumiabronccsal közlekedik, az kiszámíthatatlanná teszi a viselkedését különböző útfelületeken.

A négyévszakos abroncsok kompromisszumos megoldást jelentenek

Egyre többen választják a négyévszakos gumikat, amelyek városi körülmények között megfelelő alternatívát kínálhatnak. Fontos azonban tisztában lenni azzal, hogy ezek is kopnak, így élettartamuk hasonló egy téli-nyári garnitúrához. Ha valaki rendszeresen közlekedik hegyi utakon vagy sportosabb vezetési stílust kedvel, akkor továbbra is a külön téli és nyári szettek váltogatása a legjobb megoldás.