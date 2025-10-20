október 20., hétfő

Vendel névnap

+13
+2
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nyáriról télire

1 órája

Gumicsere: mielőtt felkeresné a szervizeket, ezt feltétlenül tudnia kell!

Címkék#négyévszakos#téli gumi#gumicsere

Beköszöntött az ősz és ezzel a hidegebb idő. Hamarosan mindenki megrohamozza a szerelőműhelyeket, hiszen esedékes a gumicsere. Sok autós fejében megfordul ilyenkor a kérdés: mikor és milyen gumit kell használni? Ezzel kapcsolatban számos tévhit él az emberek fejében, például a négyévszakos gumikkal kapcsolatban.

Mauthner Ilona

Minden évben ugyanaz a forgatókönyv, az autósok túlnyomó többsége az utolsó pillanatra halasztja a gumicserét, a szervizek nem számítanak másra idén sem. Egyre többen igyekeznek megspórolni az egészet és négyévszakos gumira váltanak. Pedig a gumicsere nemcsak a gumiról, de jó esetben arról is szól, hogy egy szerelő rápillant a futóműre és a fékekre.

elkezdődött a gumicsere időszaka
Hamarosan mindenki megrohamozza a szerelőműhelyeket, hiszen esedékes a gumicsere. Sok autós fejében megfordul: mikor és milyen gumit kell használni? 
Fotó: Mártonfai Dénes / Forrás:  Tolnai Népújság

Gumicsere: egyre többen szeretnék megúszni 

Az autószerelő műhelyekben egyre gyakrabban találkozni a négyévszakos gumikkal. Ennek oka, hogy ezek a típusú gumik, már messze jobb minőséget képviselnek mint tíz éve – ezért aztán egyre többen szavaznak bizalmat nekik – másrészt nagyon sokan szeretnék megspórolni az évi kettő gumicserét, ami csak az időt és a pénzt viszi, ráadásul egyre többen vélik úgy, hogy az enyhe telek miatt (se hó, se jég) bőven elég ez a megoldás is.

Az általunk megkérdezett szerelő elmondta, a négyévszakos gumik egy kicsit jobban csúsznak, mint a kifejezetten téli körülményekre gyártott társaik, ennek a választásnak azonban nem ez a legnagyobb kockázata, hanem az, hogy ilyenkor teljesen elmaradnak a kerék átnézések, márpedig erre évente legalább egyszer mindenkinek szüksége volna, ahogyan a keréknyomás ellenőrzést is érdemes rendszeres időközönként elvégezni.

Nem árt észben tartani azt sem, hogy az autógumik gyártástól számítva maximum 10 évig használhatók, de szakértők szerint már 5 év után érdemes cserélni őket, függetlenül a kopástól, mivel az anyag veszít rugalmasságából, egyszerűen elöregszik. 

Nemcsak a szabály, a fizika is számít

Sokan úgy vélik, hogy elegendő csupán a hajtott tengelyen lecserélni a gumikat, de ez több szempontból sem ajánlott. Ha az első tengelyen nyári, a hátsón pedig téli abroncsok vannak, a jármű kiszámíthatatlanabbul viselkedhet kanyarodáskor és fékezéskor. A tapadási különbségek miatt az autó egyes manővereknél instabilabb lehet, amit a legmodernebb vezetéstámogató rendszerek sem tudnak teljesen kompenzálni.

A szakértő szerint a legbiztonságosabb megoldás az, ha az autón négy azonos típusú abroncs van. 

A gumikat úgy tervezik, hogy azonos kopás, tapadás és stabilitás mellett működjenek. Ha egy autó négy különböző gumiabronccsal közlekedik, az kiszámíthatatlanná teszi a viselkedését különböző útfelületeken.

A négyévszakos abroncsok kompromisszumos megoldást jelentenek

Egyre többen választják a négyévszakos gumikat, amelyek városi körülmények között megfelelő alternatívát kínálhatnak. Fontos azonban tisztában lenni azzal, hogy ezek is kopnak, így élettartamuk hasonló egy téli-nyári garnitúrához. Ha valaki rendszeresen közlekedik hegyi utakon vagy sportosabb vezetési stílust kedvel, akkor továbbra is a külön téli és nyári szettek váltogatása a legjobb megoldás.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu