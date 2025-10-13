október 13., hétfő

Gyász

15 perce

Hosszú betegség után elhunyt Béres Vilmos

Címkék#elhunyt#kamara#gyász

Szomorú hírt tett közzé a közösségi oldalán a Tolna Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara, amely alelnökét, Béres Vilmost gyászolja.

Teol.hu

„Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy Béres Vilmos, kamaránk egykori általános alelnöke méltósággal viselt, hosszú betegség után elhunyt. Munkájával, tudásával és emberi példájával maradandó értéket teremtett közösségünkben. A család gyászában osztozunk” – olvasható az oldalon. 

 

