Gyerekek zsűrizték a kutya-szépségverseny résztvevőit (galéria)

Az állatok világnapjához kapcsolódóan állatvédelmi és kutyás napot szervezett a Tolna Vármegyei Polgárőr Szervezetek Szövetségének Kutyás Szolgálati és Állatvédelmi Tagozata. Szombaton Pakson a Táncsics parkban, vasárnap Tolnán az Alta Ripa szabadidőparkban várták az érdeklődőket.

Az állatvédelmi napon kutya-szépségverseny is volt

Fotó: Kiss Albert

Az állatvédelmi ponton a Mancsos Segítőtársaink Terápiás Állatok és Oktatási Alapítvány önkéntesei segítettek az ismeretek bővítésében, de jelen voltak a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési alosztályának munkatársai is, akik állatvédelmi és általános kvízzel, valamint drogprevencióval készültek. A program egyik legkülönlegesebb része a kutya-szépségverseny volt, amelyen a gyerekek zsűrizték a felsorakozott ebeket.