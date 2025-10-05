október 5., vasárnap

Állatvédelmi nap

1 órája

Gyerekek zsűrizték a kutya-szépségverseny résztvevőit (galéria)

Címkék#kutyaszépségverseny#állatvédelem#kutya

Pakson és Tolnán is programokkal várták az állatbarátokat a hétvégén.

Révészné Hanol Erzsébet

Az állatok világnapjához kapcsolódóan állatvédelmi és kutyás napot szervezett a Tolna Vármegyei Polgárőr Szervezetek Szövetségének Kutyás Szolgálati és Állatvédelmi Tagozata. Szombaton Pakson a Táncsics parkban, vasárnap Tolnán az Alta Ripa szabadidőparkban várták az érdeklődőket.

Az állatvédelmi napon kutya-szépségverseny is volt
Fotó: Kiss Albert

Az állatvédelmi ponton a Mancsos Segítőtársaink Terápiás Állatok és Oktatási Alapítvány önkéntesei segítettek az ismeretek bővítésében, de jelen voltak a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési alosztályának munkatársai is, akik állatvédelmi és általános kvízzel, valamint drogprevencióval készültek. A program egyik legkülönlegesebb része a kutya-szépségverseny volt, amelyen a gyerekek zsűrizték a felsorakozott ebeket.

Állatvédelmi és kutyás nap Tolnában

Fotók: Kiss Albert

 

 

