1 órája
A vécé nem szemetes: a gyógyszer, amit lehúzol, visszakerül a poharadba
Magyarországon minden negyedik ember a kukába dobja a lejárt gyógyszereket, sőt sokan még a lefolyón is lehúzzák azokat. Egy friss kutatás szerint a lakosság harmada nincs tisztában azzal, hogy a gyógyszer helytelen kezelésével súlyosan szennyezik a környezetet. A gyógyszermaradványok nem bomlanak le maradéktalanul, így a természetes vizekbe kerülve hosszú távon komoly ökológiai kockázatot jelentenek, és veszélyesek az ember egészségére is.
Az egyik legnagyobb magyar gyógyszerforgalmazó cég a Pécsi Tudományegyetem és a Pannon Egyetem közös vizsgálata során a Duna, a Tisza és a Balaton vizében 14 különböző gyógyszerhatóanyagot mutatott ki. Antidepresszánsok, antibiotikumok, vérnyomáscsökkentők, hormonok és gombaölő szerek egyaránt jelen voltak a mintákban. Ezeket a víztisztító berendezések nem tudják kiszűrni, így folyamatosan terhelik az élővizeket. Bár a jelenlegi koncentráció nem jelent közvetlen egészségügyi veszélyt az emberek számára, a szakértők szerint kulcsfontosságú, hogy ezek az anyagok ne halmozódjanak fel a jövőben.
Miért veszélyes ez ránk nézve?
A gyógyszermaradványok felboríthatják az élővilág egyensúlyát, hatással lehetnek a halak szaporodására, az algák növekedésére, és közvetve visszahatnak az egész ökoszisztémára. Ha nem változtatunk a szokásainkon, hosszú távon mi magunk is elszenvedői leszünk a következményeknek.
Soha ne dobjuk ki a lejárt gyógyszereket
A megoldás egyszerű: soha ne dobjuk a lejárt gyógyszereket a szemétbe vagy a lefolyóba! Minden patikában lehetőség van a feleslegessé vált készítmények leadására. A gyógyszertárak biztonságosan összegyűjtik és szakszerűen ártalmatlanítják ezeket, így megelőzhető a környezet szennyezése. A helyes gyógyszerkezelés fontosságára társadalmi célú kampánnyal hívják fel a figyelmet. A kezdeményezéshez olyan ismert nagykövetek csatlakoztak, mint Erős Antónia, Gurisatti Gréta és Puskás-Dallos Péter, akik személyes történeteikkel mutatják be kötődésüket a magyar vizekhez. Céljuk, hogy jó példával járjanak elöl, és cselekvésre ösztönözzék a lakosságot.
Van biztonságos megoldás
– Minden patikában van olyan gyűjtődoboz, amely a lejárt gyógyszerek kezelésére szolgál – mondja Gellér Gabriella szekszárdi gyógyszertárvezető. – Az a tapasztalatunk, hogy ezek a dobozok két hét alatt megtelnek, ami azt jelzi sokkal több gyógyszert tartanak otthon az emberek, mint amire szükség van, és ha valaki meghal a családban, kilószám érkeznek ezek a veszélyes hulladékok. De ez a megoldás, és nem az, hogy a szemétbe vagy a vécébe dobjuk a használaton kívüli szereket. Mi ezeket a dobozokat megfelelően kezeljük, annak érdekében, hogy ne legyen környezetkárosító hatásuk.
A vizeink tisztasága mindannyiunk érdeke. Bár a gyógyszermaradványok egy része elkerülhetetlenül a vizelet útján kerül a természetbe, a lejárt gyógyszerek helyes kezelésével mindenki hozzájárulhat ahhoz, hogy csökkentsük a szennyezés mértékét. Ez egy olyan ügy, amely csak társadalmi összefogással lehet sikeres.