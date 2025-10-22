1 órája
Ha belázasodik, megfájdul a feje, itt talál rá gyógyírt
Közzétesszük a gyógyszertári ügyeletet 2025. október huszadika hétfőtől péntekig. Csak Pakson van hétköznap gyógyszertári ügyelet változás.
Gyógyszertári ügyelet, Tolna vármegye, minden hétköznap.
Gyógyszertári ügyelet
Szekszárd, Ezüst Kígyó Gyógyszertár, Béri Balogh Ádám utca 5-7. Tel.: 74/501-666. 20.00-22.00.
Bonyhád, Szent Imre Gyógyszertár, Szent I. u. 4. Tel.: 74/450-798. 19.00-21.00.
Dombóvár, Imola Gyógyszertár, Arany J. tér 28. Tel.: 74/461-492. 20.00-22.30.
Paks, hétfő: szerda: BENU Szívélyes Gyógyszertár, Barátság u. 1. Tel.: 75/312-000. 19.00-22.30. csütörtök: Borostyán Patika, Dózsa Gy. u. 12. Tel.: 75/510-446. 8.00-14.30.
Simontornya, Kapinya Gyógyszertár, Templom u. 5. Tel.: 74/486-032. 8.00-12.00. (október 23-án, csütörtökön és másnap, pénteken)
Tamási, Gesztenyesor Gyógyszertár, Kossuth tér 6. Tel.: 74/471-621. 17.00-21.00.
Tolna, Salvia Gyógyszertár, Bajcsy-Zs. u. 27. Tel.: 74/440-516. 18.00-21.00.
