október 22., szerda

Előd névnap

19°
+15
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sürgős esetben

51 perce

Ha belázasodik, megfájdul a feje, itt talál rá gyógyírt

Címkék#gyógyszertári ügyelet#2025#ügyeletek

Közzétesszük a gyógyszertári ügyeletet 2025. október huszadika hétfőtől péntekig. Csak Pakson van hétköznap gyógyszertári ügyelet változás.

Brunner Mónika

Gyógyszertári ügyelet, Tolna vármegye, minden hétköznap. 

Szekszárd gyógyszertár ügyelet gyógyszertári ügyelet gyógyszertári ügyelet gyógyszertári ügyelet
Tolna vármegye, gyógyszertári ügyelet, 2025. október huszadika hétfőtől péntekig 
Fotó: Shutterstock

Gyógyszertári ügyelet 

Szekszárd, Ezüst Kígyó Gyógyszertár, Béri Balogh Ádám utca 5-7.  Tel.: 74/501-666. 20.00-22.00. 

Bonyhád, Szent Imre Gyógyszertár, Szent I. u. 4. Tel.: 74/450-798. 19.00-21.00.

Dombóvár, Imola Gyógyszertár, Arany J. tér 28. Tel.: 74/461-492. 20.00-22.30. 

Paks, hétfő: szerda: BENU Szívélyes Gyógyszertár,  Barátság u. 1. Tel.: 75/312-000. 19.00-22.30. csütörtök: Borostyán Patika, Dózsa Gy. u. 12. Tel.: 75/510-446. 8.00-14.30. 

Simontornya, Kapinya Gyógyszertár, Templom u. 5. Tel.: 74/486-032. 8.00-12.00. (október 23-án, csütörtökön és másnap, pénteken)

Tamási, Gesztenyesor Gyógyszertár, Kossuth tér 6. Tel.: 74/471-621. 17.00-21.00. 

Tolna, Salvia Gyógyszertár, Bajcsy-Zs. u. 27. Tel.: 74/440-516. 18.00-21.00.

A gyógyszerek lejárati idejéről itt olvashat. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu