2 órája
Ha otthon kifogyott, itt segítenek zárás után is
A gyógyszertári ügyelet több településen elérhető.
Gyógyszertári ügyelet, Tolna vármegye, 2025. október.
Gyógyszertári ügyelet
Bonyhád – PatikaPlus Gyógyszertár
Völgység u. 8.
74/550-291
Nyitvatartás: 19.00–21.00.
Dombóvár – Gesztenyesor Patika
Fő u. 43.
74/460-166
Nyitvatartás: 20.00–22.30
Paks (szerda) – Kristály Patika
Kishegyi u. 52.
75/311-620
Nyitvatartás: 19:00–22.30.
Paks (csütörtök) – Belvárosi Gyógyszertár Paks
Dózsa Gy. u. 30-32.
75/510-611
Nyitvatartás: 19:00–22.30.
Paks (péntek) – BENU Szívélyes Gyógyszertár
Barátság u. 1.
75/312-000
Nyitvatartás: 19:00–22.30.
Szekszárd – Hársfa Patika
Széchenyi u. 30.
74/511-580
Nyitvatartás: 20.00–22.00.
Tamási – Fagyöngy Gyógyszertár
Móricz Zs. Ltp. 8.
74/471-308
Nyitvatartás: 17.00–21.00.
Tolna – Salvia Gyógyszertár
Bajcsy-Zs. u. 27.
74/440-516
Nyitvatartás: 18.00–21.00.
A lejárt gyógyszereket a patikákban kell leadni, erről itt olvashat olvashat.