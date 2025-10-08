október 8., szerda

Ügyelet

46 perce

Ha otthon kifogyott, itt segítenek zárás után is

Címkék#gyógyszertári ügyelet#október#2025

A gyógyszertári ügyelet több településen elérhető.

Brunner Mónika

Gyógyszertári ügyelet, Tolna vármegye, 2025. október. 

orvosi ügyelet állatorvosi hatósági orvosi ügyelet orvosi ügyelet gyógyszertári ügyelet gyógyszertári ügyelet
Október első teljes hetén is elérhető a Tolna vármegyei gyógyszertári ügyelet. Több településen biztosítják a betegek számára, hogy késő este is azonnal elindulhassanak a gyógyulás útján 
Fotó: Shutterstock

Gyógyszertári ügyelet 

Bonyhád – PatikaPlus Gyógyszertár
Völgység u. 8.
74/550-291
Nyitvatartás: 19.00–21.00.

Dombóvár – Gesztenyesor Patika
Fő u. 43.
74/460-166
Nyitvatartás: 20.00–22.30

Paks (szerda) – Kristály Patika
Kishegyi u. 52. 
 75/311-620
Nyitvatartás: 19:00–22.30.

Paks (csütörtök) – Belvárosi Gyógyszertár Paks
Dózsa Gy. u. 30-32. 
 75/510-611
Nyitvatartás: 19:00–22.30.

Paks (péntek) – BENU Szívélyes Gyógyszertár
Barátság u. 1.
 75/312-000
Nyitvatartás: 19:00–22.30.

Szekszárd – Hársfa Patika
Széchenyi u. 30.  
74/511-580
Nyitvatartás: 20.00–22.00.

Tamási – Fagyöngy Gyógyszertár
Móricz Zs. Ltp. 8.
74/471-308
Nyitvatartás: 17.00–21.00.

Tolna – Salvia Gyógyszertár
Bajcsy-Zs. u. 27.
74/440-516
Nyitvatartás: 18.00–21.00.

A lejárt gyógyszereket a patikákban kell leadni, erről itt olvashat olvashat. 

 

A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
