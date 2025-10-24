október 24., péntek

Fáklyás felvonulás

3 órája

Gyönkön is megemlékeztek az 56-os hősökről

Mauthner Ilona

Gyönkön, a Dózsa téren, a Vénusz szobornál gyülekeztek szülők, gyermekek, a megemlékezés résztvevői. A Himnusz eléneklése után fáklya fényeinek kíséretében indult el a menet a Hősök teréhez, ahol Téli Róbert polgármester mondott rövid beszédet.

gyönki
Gyönkön is megemlékeztek az '56-os forradalom hőseiről
Forrás: Beküldött képek

„1956. október 23-án egy nemzet kiáltott szabadságért és nemzeti önrendelkezésért. A szabadság nem magától értetődő, nem egyszeri, örökre elért állapot. A szabadságért meg kell küzdeni, és újra és újra meg kell védeni” - mondta a polgármester. A fáklyás felvonulás a Tolnai Lajos Gimnázium bejáratához sétált, ahol Kovács Hum Soma mondott verset, majd a Vénusz szoborhoz visszatérve Végh Dorottya is elmondott egyet. A Szózat eléneklését követően a résztvevők a művelődési házban kötetlen baráti beszélgetésen emlékeztek meg a forradalmi eseményekről.

 

