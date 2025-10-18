október 18., szombat

Békében akarnak élni

1 órája

Gyűlnek az aláírások – a magyar emberek nem kérnek Brüsszel háborújából (videókkal)

A kormánypárti politikusok szombat reggel óta gyűjtik az aláírásokat Brüsszel háborús tervei ellen. Már nagyon sokan írták alá az íveket.

Teol.hu

Horváth István, a szekszárdi térség országgyűlési képviselője arról posztolt, hogy szombaton 18 helyen gyűjtik az aláírásokat – a választókerület szinte valamennyi településére eljutnak. Szekszárdon kezdték az aláírások gyűjtését, délután még eljutnak Várdombra, Medinára, Tengelicre, Sárpilisre és Szedresbe. 

Biró Marcell, a paksi térség politikusa, a vármegyei önkormányzat alelnöke azt írta a Facebookon, hogy ma négy helyszínen gyűjtötték/gyűjtik az aláírásokat. 

„Ne feledjétek, a cél eléréséhez mindenkire szükségünk van!” – fogalmazott. 

Az alelnök egy videós posztban is buzdítja az embereket. 

Ugyancsak egy videós poszttal jelentkezett Vizin Balázs, a vármegyei önkormányzat másik alelnöke, aki azóta Kétyről is posztolt. Mint írta: „A kétyiek is nemet mondanak a brüsszeli adótervekre! Folytatjuk a munkát, a hétvégén minden Tolna vármegyei településre eljutunk, hogy kiálljunk a béke mellett.”

 

Böröcz Máté, szekszárdi önkormányzati képviselő arról posztolt, hogy Szekszárdon is sokan állnak ki a béke mellett!

„Egyre többen csatlakoznak a Fidesz kezdeményezéséhez, és írják alá a háborúellenes petíciót. Mi, magyarok tudjuk: a béke a legfontosabb, a kormány következetes, jó irányt mutató politikája mellett állunk. Te is csatlakozhatsz – mert a béke mindannyiunk közös ügye!” – fogalmaz Böröcz Máté. 

 

