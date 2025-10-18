október 18., szombat

Lukács névnap

12°
+16
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Egészségmegőrzés

1 órája

Hajdú Péter tart előadást az ételintoleranciáról Szekszárdon

Címkék#ételintolerancia#Hajdú Péter#előadás

A Tolna Vármegyei Balassa János Kórház rendezvényén az ételintoleranciáról hallhatnak közérthető előadást az érdeklődők.

Révészné Hanol Erzsébet

Emésztési panaszok, bőrproblémák, tartós fáradékonyság, visszatérő gyulladások. Mindezek hátterében gyakran ételintolerancia állhat, amely befolyásolja a közérzetet és az egészséget. A Tolna Vármegyei Balassa János Kórház szervezésében Hajdú Péter élelmiszermérnök, kutatómérnök, egyetemi oktató, dietetikus tart előadást a témában, és többek között választ ad azokra a kérdésekre, hogyan ismerhetők fel a tünetek, enyhíthetők a panaszok és miként segíthet a személyre szabott étrend az egyensúly megőrzésében?

Az érdeklődőket október 22-én (szerda) várják a Lila épület kultúrtermébe. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött: +36 30 232 5072, [email protected].

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu