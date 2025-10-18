Hajdú Péter tart előadást az ételintoleranciáról Szekszárdon

Emésztési panaszok, bőrproblémák, tartós fáradékonyság, visszatérő gyulladások. Mindezek hátterében gyakran ételintolerancia állhat, amely befolyásolja a közérzetet és az egészséget. A Tolna Vármegyei Balassa János Kórház szervezésében Hajdú Péter élelmiszermérnök, kutatómérnök, egyetemi oktató, dietetikus tart előadást a témában, és többek között választ ad azokra a kérdésekre, hogyan ismerhetők fel a tünetek, enyhíthetők a panaszok és miként segíthet a személyre szabott étrend az egyensúly megőrzésében?

Az érdeklődőket október 22-én (szerda) várják a Lila épület kultúrtermébe. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött: +36 30 232 5072, [email protected].