„Hajrá békepártiak! – Már úton vannak a Tolna vármegyeiek

Tolna vármegye mindhárom Fidesz-KDNP-s képviselője posztolt a Facebookon a Békemenet jelentőségéről, illetve, hogy indulnak az eseményre.

Csibi Krisztináék is útra keltek

Forrás: Facebook

Horváth István, a szekszárdi térség képviselője videóüzenetében elmondta, több száz szimpatizáns és aktivista indult el Budapestre. Csibi Krisztina a buszról posztolt: „Tolna02 elindult a Békemenetre! Együtt erő vagyunk!"

Süli János, a paksi és tamási térség képviselője szintén rövid videót osztott meg, amelyben elmondja, abban bízik minél többen lesznek azok, akik együtt fejezik ki békevágyukat.