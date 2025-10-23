Békemenet
„Hajrá békepártiak! – Már úton vannak a Tolna vármegyeiek
Tolna vármegye mindhárom Fidesz-KDNP-s képviselője posztolt a Facebookon a Békemenet jelentőségéről, illetve, hogy indulnak az eseményre.
Horváth István, a szekszárdi térség képviselője videóüzenetében elmondta, több száz szimpatizáns és aktivista indult el Budapestre. Csibi Krisztina a buszról posztolt: „Tolna02 elindult a Békemenetre! Együtt erő vagyunk!"
Süli János, a paksi és tamási térség képviselője szintén rövid videót osztott meg, amelyben elmondja, abban bízik minél többen lesznek azok, akik együtt fejezik ki békevágyukat.
