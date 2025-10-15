Te tudod hogyan kell helyesen levegőt venni? Fogadjunk, hogy eddig rosszul csináltad!

Halász Gábor légzésről szóló könyve október végén jelenik meg. A légzés alapjait foglalja össze, és életmódtanácsokat is ad a közönségének.

Halász Gábor ökölvívó bajnok és légzésoktató beavatta hallgatóinkat a helyes légzés módszerébe (Fotó: BM)

Halász Gábor: levegő nélkül élni nem lehet

Ahogy Halász Gábor fogalmazott, tulajdonképpen egy másfél óra alatt átolvasható füzetről van szó, amely könnyen és közérthetően tálalja a témát. A címe: Használati útmutató az emberi testhez és lélekhez. A többszörös magyar és nemzetközi ökölvívó bajnok, életmódtanácsadó, légzésoktató a Teol.hu podcast interjújában elmondta, hogy az embereknek a nyolcvannyolc százaléka rosszul lélegzik, és ez mindenre hatással van. Hangsúlyozta, hogy levegő nélkül csak percekig tudunk élni, ám a légzéssel mégsem foglalkozik szinte senki.

– Mikor megszülettünk ösztönösen jól lélegeztünk, az orrunkból, rekeszizomból, ám ahogy nőnek fel a gyerekek, a modern életmód, a stressz, mozgáshiány, feldolgozott ételek miatt elromlik és tönkremegy a helyes lélegzés – mondta.

Ismertette, hogy a helyes légzés orron keresztül történik, non-stop, valamint hasból, rekeszizomból, megfelelő ütemben. Van lehetőség tőle ingyen légzést tanulni, a következő időpont 2025. október tizennyolcadikán, Szekszárdon lesz, a Babits Mihály Kulturális Központban, délután két órától.