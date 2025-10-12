október 12., vasárnap

Kulturális seregszemle

2 órája

Így zajlott a 21. Halmos Béla Országos Népzenei Találkozó első napja (képgaléria)

Szombaton kezdetét vette Bonyhádon a 21. Halmos Béla Országos Népzenei Találkozó, amelynek hagyományosan a Vörösmarty Mihály Művelődési Központ ad otthont. Az ország egyik legrangosabb népzenei eseményén a hétvégén több száz népdalénekes és zenész mérette meg magát. Mutatjuk, hogy zajlott a Halmos Béla Országos Népzenei Találkozó első napja.

Bencze Péter

A találkozó szombaton egész nap, valamint vasárnap délelőtt versenyműsor keretében zajlik, ahol a fellépők egyéni és csoportos formában mutatják be produkcióikat. A rendezvény zárónapján, vasárnap délután hirdeti ki a neves szakmai zsűri az elért minősítési szinteket. A  Halmos Béla Országos Népzenei Találkozó zsűrijének munkája nem csupán a díjazásról szól: minden egyes produkciót külön értékelnek, ezzel is szakmai útmutatást adva a versenyzőknek további fejlődésükhöz.

Szombaton kezdődött a 21. Halomos Béla Országos Népzenei Találkozó
 Szombaton kezdődött a 21. Halomos Béla Országos Népzenei Találkozó
Fotó: Mate Reka

A legkiemelkedőbb előadók három korcsoportban – gyermek, ifjúsági és felnőtt kategóriában – nívódíjat vagy kiemelt nívódíjat vehetnek át. A szakmai vélemények szerint idén is rendkívül magas a mezőny és a produkciók színvonala, ami jól mutatja a magyar népzenei utánpótlás erejét.

Így zajlott a 21. Halmos Béla Országos Népzenei Találkozó első napja

Fotók: Máté Réka

Évtizedes múltja van a Halmos Béla Országos Népzenei Találkozónak

Az országos népzenei találkozót kétévente rendezik meg Bonyhádon. Az elmúlt évtizedekben számos ma már ismert zenész innen indította el pályafutását. Két évvel ezelőtt, 2023-ban például a Tarka Fesztiválon a Csík zenekar két frontembere is elmondta: ifjú korukban éppen ezen a versenyen léptek először színpadra, és kaptak életre szóló biztatást a szakmai zsűritől.

A szombat esti programot a Dűvő zenekar koncertje és táncháza színesítette, amelyre nemcsak a versenyzőket, hanem a népzene kedvelőit is várták. 

 

