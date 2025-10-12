Így zajlott a 21. Halmos Béla Országos Népzenei Találkozó első napja (képgaléria)

A találkozó szombaton egész nap, valamint vasárnap délelőtt versenyműsor keretében zajlik, ahol a fellépők egyéni és csoportos formában mutatják be produkcióikat. A rendezvény zárónapján, vasárnap délután hirdeti ki a neves szakmai zsűri az elért minősítési szinteket. A Halmos Béla Országos Népzenei Találkozó zsűrijének munkája nem csupán a díjazásról szól: minden egyes produkciót külön értékelnek, ezzel is szakmai útmutatást adva a versenyzőknek további fejlődésükhöz.

Szombaton kezdődött a 21. Halomos Béla Országos Népzenei Találkozó

Fotó: Mate Reka

A legkiemelkedőbb előadók három korcsoportban – gyermek, ifjúsági és felnőtt kategóriában – nívódíjat vagy kiemelt nívódíjat vehetnek át. A szakmai vélemények szerint idén is rendkívül magas a mezőny és a produkciók színvonala, ami jól mutatja a magyar népzenei utánpótlás erejét.