Így zajlott a 21. Halmos Béla Országos Népzenei Találkozó első napja (képgaléria)
Szombaton kezdetét vette Bonyhádon a 21. Halmos Béla Országos Népzenei Találkozó, amelynek hagyományosan a Vörösmarty Mihály Művelődési Központ ad otthont. Az ország egyik legrangosabb népzenei eseményén a hétvégén több száz népdalénekes és zenész mérette meg magát. Mutatjuk, hogy zajlott a Halmos Béla Országos Népzenei Találkozó első napja.
A találkozó szombaton egész nap, valamint vasárnap délelőtt versenyműsor keretében zajlik, ahol a fellépők egyéni és csoportos formában mutatják be produkcióikat. A rendezvény zárónapján, vasárnap délután hirdeti ki a neves szakmai zsűri az elért minősítési szinteket. A Halmos Béla Országos Népzenei Találkozó zsűrijének munkája nem csupán a díjazásról szól: minden egyes produkciót külön értékelnek, ezzel is szakmai útmutatást adva a versenyzőknek további fejlődésükhöz.
A legkiemelkedőbb előadók három korcsoportban – gyermek, ifjúsági és felnőtt kategóriában – nívódíjat vagy kiemelt nívódíjat vehetnek át. A szakmai vélemények szerint idén is rendkívül magas a mezőny és a produkciók színvonala, ami jól mutatja a magyar népzenei utánpótlás erejét.
Így zajlott a 21. Halmos Béla Országos Népzenei Találkozó első napjaFotók: Máté Réka
Évtizedes múltja van a Halmos Béla Országos Népzenei Találkozónak
Az országos népzenei találkozót kétévente rendezik meg Bonyhádon. Az elmúlt évtizedekben számos ma már ismert zenész innen indította el pályafutását. Két évvel ezelőtt, 2023-ban például a Tarka Fesztiválon a Csík zenekar két frontembere is elmondta: ifjú korukban éppen ezen a versenyen léptek először színpadra, és kaptak életre szóló biztatást a szakmai zsűritől.
A szombat esti programot a Dűvő zenekar koncertje és táncháza színesítette, amelyre nemcsak a versenyzőket, hanem a népzene kedvelőit is várták.