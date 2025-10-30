október 30., csütörtök

Mindenszentek és halottak napja

1 órája

Figyelem! Így változik a temetők rendje a hétvégén Tolna vármegyében

Címkék#Mindenszentek#Halottak Napja#nyitvatartás#temető

Tolna vármegye temetőiben hosszabbított nyitvatartással várják a látogatókat október végén, november elején. Mindenszentek és halottak napja idején sokan gyújtanak gyertyát, helyeznek virágot, és csendben emlékeznek elhunyt szeretteikre.

Brunner Mónika

Idén a mindenszentek és halottak napja is hétvégére esik. Sokan már hét közben kilátogatnak a temetőkbe, elkerülve a tényleges nagyobb tömeget. Hétvégén, az emlékezés napjain Tolna vármegye több temetőjében is változik a látogatási idő és a temetői rend is. Írásunkban összegyűjtöttük a legfontosabb Tolnai tudnivalókat ezekkel kapcsolatban. 

Halottak napja idején megnövekedett forgalomra kell készülni a temetők környékén
Sokan látogatnak ki a temetőbe halottak napja és mindenszentek előtt is már
Fotó: Makovics Kornél – archív

Halottak napja: sokan emlékeznek Tolna vármegyében

A temetők nyitvatartása, a megemlékezések rendje és a látogatási szabályok ilyenkor különösen fontosak. Mindenszentek napján az üdvözült lelkekre emlékezünk, míg halottak napján az elhunyt hozzátartozókra. A gyertyák fénye az örök világosságot jelképezi.

Járásonkénti temetői nyitvatartás

Szekszárdi járás – Szekszárd, Bátaszék, Szedres, Tolna

Nyitvatartás a szekszárdi Alsóvárosi és Újvárosi temetőkben: 

  1. Október 31-e, péntek: reggel hat órakor nyitnak
  2. November 3-án (hétfő) este nyolc órakor zárnak. 

Autós behajtás a temetőkbe: minden nap reggel nyolc és délután négy óra között lehetséges.

Megemlékezés:

  • Bátaszék, Garay utca 68. – köztemető, október 31., 16 óra. 
    V. Országos Mindenszenteki Mécsesgyújtás. Közös mécseskép kialakításával tisztelegnek az elhunytak előtt.

További helyszínek, ahol csendes megemlékezésre hívnak:

  • Szedres, Széchenyi utca 5. – köztemető, október 31, 16 óra, V. Országos Mindenszenteki Mécsesgyújtás. 
  • Szekszárd, Rákóczi utca – Újvárosi temető, november 1., 16 óra, Mindenszenteki gyertyagyújtás
  • Szekszárd, Alkony utca 1. – Alsóvárosi temető, november 1., 16 óra, Mindenszenteki gyertyagyújtás
  • Tolna, Hajós utca 9. – Katolikus temető, október 31., 16 óra, V. Országos Mindenszenteki Mécsesgyújtás. 

A mécsesgyújtás során a résztvevők lélekben együtt emlékezhetnek – akár különböző településeken is.

Bonyhádi járás – Bonyhád

Bonyhád területén négy temető van, zsidó, evangélikus, baptista és katolikus temető, plusz a Bonyhád-Majosi temető. 

Nyitvatartása a Bonyhád-Majosi temető, katolikus és evangélikus temetőnek: az ünnepek alatt is 24 órán át történik 

Behajtás: Október 31-én csak  mozgássérült kártyával rendelkezőknek lehetséges 

Fotó: MW

Dombóvár, Tamási, Tolna 

Dombóvári járás – Dombóvár

Dombóváron a városi temető, az újdombóvári temető, az evangélikus, a katolikus és egy használaton kívüli zsidó temető van. 

Nyitvatartása a városi és újdombóvári temetőnek: 
Október 31 -én, november 1-én és 2-án: reggel nyolctól este nyolcig 

Behajtás: csak behajtási engedéllyel vagy rokkantsági kártyával 

Megemlékezés: 

  • a városi temető egyházi temetőrészén november 1-én 16 órakor, 
  • az újdombóvári temetőben november 1-én 17.30 kor

Tamási járás – Tamási, Hőgyész 

Tamásiban római katolikus és evangélikus temető található.

Nyitvatartás: Tamásiban reggel hét órától este kilenc óráig, Hőgyészen reggel hattól este tíz óráig 

Behajtás: Tamásiban a római katolikus temetőbe a Vörösmarty utcai kapu felől lehet behajtani autóval. Hőgyészen nincs autós forgalom 

Megemlékezés: Tamási, római katolikus temető, kiskápolna, 2025. november 1. 16 óra, egyházi megemlékezés. Hőgyész köztemető, Kárpát utca 9., október 31-e, 16 óra: V. Országos Mindenszenteki Mécsesgyújtás. Az örök szeretet és emlékezés lángjaiból közös mécseskép kialakítása az eltávozott szerettekért. A mécseseket a szervezők biztosítják. 

Tolnai járás – Tolna

Nyitvatartás a tolnai katolikus temetőben: reggel hat órától este tízig az ünnepi időszakban 

Behajtás: a rászorulók behajthatnak autóval 

Megemlékezés: Október 31-én gyertyagyújtás a katolikus temetőben, az egyház részéről körbejárják a temetőt november 1-én 15 órakor. 

Mire figyeljünk a temetőben? – 10 fontos tanács

  1. Az autóban ne hagyjunk értékeket – a temetők környékén megnőhet a lopások kockázata
  2. A gépjárművet mindig zárjuk le, és lehetőleg forgalmas, jól megvilágított helyen parkoljunk
  3. A gyertyákat biztonságosan helyezzük el a sírokon – ne legyenek túl közel száraz növényekhez
  4. Ne hagyjunk égő mécsest felügyelet nélkül, különösen szeles időben
  5. A műanyag díszek és koszorúk könnyen gyulladnak – figyeljünk a lángok közelségére
  6. A temetőben tartsuk tiszteletben mások csendes megemlékezését
  7. Gyermekeket ne engedjünk egyedül gyertyát gyújtani
  8. A sírok környékét tartsuk tisztán, ne hagyjunk szemetet
  9. Ha bajt látunk, szóljunk a temetői személyzetnek vagy hívjunk segítséget
  10. A megemlékezés legyen békés, biztonságos és méltó – vigyázzunk egymásra is

 

