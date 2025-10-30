Figyelem! Így változik a temetők rendje a hétvégén Tolna vármegyében

Idén a mindenszentek és halottak napja is hétvégére esik. Sokan már hét közben kilátogatnak a temetőkbe, elkerülve a tényleges nagyobb tömeget. Hétvégén, az emlékezés napjain Tolna vármegye több temetőjében is változik a látogatási idő és a temetői rend is. Írásunkban összegyűjtöttük a legfontosabb Tolnai tudnivalókat ezekkel kapcsolatban.

Sokan látogatnak ki a temetőbe halottak napja és mindenszentek előtt is már

Fotó: Makovics Kornél – archív

Halottak napja: sokan emlékeznek Tolna vármegyében

A temetők nyitvatartása, a megemlékezések rendje és a látogatási szabályok ilyenkor különösen fontosak. Mindenszentek napján az üdvözült lelkekre emlékezünk, míg halottak napján az elhunyt hozzátartozókra. A gyertyák fénye az örök világosságot jelképezi.

Járásonkénti temetői nyitvatartás

Szekszárdi járás – Szekszárd, Bátaszék, Szedres, Tolna

Nyitvatartás a szekszárdi Alsóvárosi és Újvárosi temetőkben:

Október 31-e, péntek: reggel hat órakor nyitnak November 3-án (hétfő) este nyolc órakor zárnak.

Autós behajtás a temetőkbe: minden nap reggel nyolc és délután négy óra között lehetséges.

Megemlékezés:

Bátaszék, Garay utca 68. – köztemető, október 31., 16 óra.

V. Országos Mindenszenteki Mécsesgyújtás. Közös mécseskép kialakításával tisztelegnek az elhunytak előtt.

További helyszínek, ahol csendes megemlékezésre hívnak:

Szedres, Széchenyi utca 5. – köztemető, október 31, 16 óra, V. Országos Mindenszenteki Mécsesgyújtás.

Szekszárd, Rákóczi utca – Újvárosi temető, november 1., 16 óra, Mindenszenteki gyertyagyújtás

Szekszárd, Alkony utca 1. – Alsóvárosi temető, november 1., 16 óra, Mindenszenteki gyertyagyújtás

Tolna, Hajós utca 9. – Katolikus temető, október 31., 16 óra, V. Országos Mindenszenteki Mécsesgyújtás.

A mécsesgyújtás során a résztvevők lélekben együtt emlékezhetnek – akár különböző településeken is.

Bonyhádi járás – Bonyhád

Bonyhád területén négy temető van, zsidó, evangélikus, baptista és katolikus temető, plusz a Bonyhád-Majosi temető.

Nyitvatartása a Bonyhád-Majosi temető, katolikus és evangélikus temetőnek: az ünnepek alatt is 24 órán át történik

Behajtás: Október 31-én csak mozgássérült kártyával rendelkezőknek lehetséges