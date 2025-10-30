1 órája
Figyelem! Így változik a temetők rendje a hétvégén Tolna vármegyében
Tolna vármegye temetőiben hosszabbított nyitvatartással várják a látogatókat október végén, november elején. Mindenszentek és halottak napja idején sokan gyújtanak gyertyát, helyeznek virágot, és csendben emlékeznek elhunyt szeretteikre.
Idén a mindenszentek és halottak napja is hétvégére esik. Sokan már hét közben kilátogatnak a temetőkbe, elkerülve a tényleges nagyobb tömeget. Hétvégén, az emlékezés napjain Tolna vármegye több temetőjében is változik a látogatási idő és a temetői rend is. Írásunkban összegyűjtöttük a legfontosabb Tolnai tudnivalókat ezekkel kapcsolatban.
Halottak napja: sokan emlékeznek Tolna vármegyében
A temetők nyitvatartása, a megemlékezések rendje és a látogatási szabályok ilyenkor különösen fontosak. Mindenszentek napján az üdvözült lelkekre emlékezünk, míg halottak napján az elhunyt hozzátartozókra. A gyertyák fénye az örök világosságot jelképezi.
Járásonkénti temetői nyitvatartás
Szekszárdi járás – Szekszárd, Bátaszék, Szedres, Tolna
Nyitvatartás a szekszárdi Alsóvárosi és Újvárosi temetőkben:
- Október 31-e, péntek: reggel hat órakor nyitnak
- November 3-án (hétfő) este nyolc órakor zárnak.
Autós behajtás a temetőkbe: minden nap reggel nyolc és délután négy óra között lehetséges.
Megemlékezés:
- Bátaszék, Garay utca 68. – köztemető, október 31., 16 óra.
V. Országos Mindenszenteki Mécsesgyújtás. Közös mécseskép kialakításával tisztelegnek az elhunytak előtt.
További helyszínek, ahol csendes megemlékezésre hívnak:
- Szedres, Széchenyi utca 5. – köztemető, október 31, 16 óra, V. Országos Mindenszenteki Mécsesgyújtás.
- Szekszárd, Rákóczi utca – Újvárosi temető, november 1., 16 óra, Mindenszenteki gyertyagyújtás
- Szekszárd, Alkony utca 1. – Alsóvárosi temető, november 1., 16 óra, Mindenszenteki gyertyagyújtás
- Tolna, Hajós utca 9. – Katolikus temető, október 31., 16 óra, V. Országos Mindenszenteki Mécsesgyújtás.
A mécsesgyújtás során a résztvevők lélekben együtt emlékezhetnek – akár különböző településeken is.
Bonyhádi járás – Bonyhád
Bonyhád területén négy temető van, zsidó, evangélikus, baptista és katolikus temető, plusz a Bonyhád-Majosi temető.
Nyitvatartása a Bonyhád-Majosi temető, katolikus és evangélikus temetőnek: az ünnepek alatt is 24 órán át történik
Behajtás: Október 31-én csak mozgássérült kártyával rendelkezőknek lehetséges
Dombóvár, Tamási, Tolna
Dombóvári járás – Dombóvár
Dombóváron a városi temető, az újdombóvári temető, az evangélikus, a katolikus és egy használaton kívüli zsidó temető van.
Nyitvatartása a városi és újdombóvári temetőnek:
Október 31 -én, november 1-én és 2-án: reggel nyolctól este nyolcig
Behajtás: csak behajtási engedéllyel vagy rokkantsági kártyával
Megemlékezés:
- a városi temető egyházi temetőrészén november 1-én 16 órakor,
- az újdombóvári temetőben november 1-én 17.30 kor
Tamási járás – Tamási, Hőgyész
Tamásiban római katolikus és evangélikus temető található.
Nyitvatartás: Tamásiban reggel hét órától este kilenc óráig, Hőgyészen reggel hattól este tíz óráig
Behajtás: Tamásiban a római katolikus temetőbe a Vörösmarty utcai kapu felől lehet behajtani autóval. Hőgyészen nincs autós forgalom
Megemlékezés: Tamási, római katolikus temető, kiskápolna, 2025. november 1. 16 óra, egyházi megemlékezés. Hőgyész köztemető, Kárpát utca 9., október 31-e, 16 óra: V. Országos Mindenszenteki Mécsesgyújtás. Az örök szeretet és emlékezés lángjaiból közös mécseskép kialakítása az eltávozott szerettekért. A mécseseket a szervezők biztosítják.
Tolnai járás – Tolna
Nyitvatartás a tolnai katolikus temetőben: reggel hat órától este tízig az ünnepi időszakban
Behajtás: a rászorulók behajthatnak autóval
Megemlékezés: Október 31-én gyertyagyújtás a katolikus temetőben, az egyház részéről körbejárják a temetőt november 1-én 15 órakor.
Mire figyeljünk a temetőben? – 10 fontos tanács
- Az autóban ne hagyjunk értékeket – a temetők környékén megnőhet a lopások kockázata
- A gépjárművet mindig zárjuk le, és lehetőleg forgalmas, jól megvilágított helyen parkoljunk
- A gyertyákat biztonságosan helyezzük el a sírokon – ne legyenek túl közel száraz növényekhez
- Ne hagyjunk égő mécsest felügyelet nélkül, különösen szeles időben
- A műanyag díszek és koszorúk könnyen gyulladnak – figyeljünk a lángok közelségére
- A temetőben tartsuk tiszteletben mások csendes megemlékezését
- Gyermekeket ne engedjünk egyedül gyertyát gyújtani
- A sírok környékét tartsuk tisztán, ne hagyjunk szemetet
- Ha bajt látunk, szóljunk a temetői személyzetnek vagy hívjunk segítséget
- A megemlékezés legyen békés, biztonságos és méltó – vigyázzunk egymásra is