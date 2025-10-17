október 17., péntek

Jó pap is holtig tanul

52 perce

Sokan maguktól ülnek vissza az iskolapadba – ez volt a téma a Harmadik Kor Egyetemen

Címkék#szemeszter#Harmadik Kor Egyetem#tudásközpont

Több mint száz hallgató vett részt a Szekszárdi Tudásközpontban megtartott nem hivatalos tanévnyitón. Elindult a Harmadik Kor Egyeteme új szemesztere.

Szepesi László

Az iskolákban, egyetemeken már javában tart a tanév, s a héten kezdetét vette a Szekszárdi Harmadik Kor Egyetemének őszi szemesztere is. Ezt a főleg ötven év felettiek látogatta előadássorozatot sok évvel ezelőtt dr. Nagy Janka Teodóra, a Pécsi Tudományegyetem professzora hívta életre, s kedden délután az egyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karának egyik előadótermében az idei tanévet is ő nyitotta meg.

A Harmadik Kor Egyeteme Szekszárdon, dr. Horváth Béla tart előadást
A Harmadik Kor Egyeteme legutóbbi előadásán Illyés Gyuláról hallhattak a megjelentek
Fotó: A szerző felvétele

Harmadik Kor Egyeteme Szekszárdon – Illyés Gyula került legutóbb a reflektorba

Az előadások ebben az évben kapcsolódnak a jeles bicentenáriumhoz, ahhoz, hogy 200 évvel ezelőtt alapították a Magyar Tudományos Akadémiát. Így most az új szemeszter nyitányaként Illyés Gyuláról – aki néhány évig az akadémia tagja volt – beszélt dr. Horváth Béla irodalomtörténész, professzor emeritus, aki egyébként a kar korábbi dékánjaként a Szekszárdi Harmadik Kor Egyetemének indításában is jeleskedett.

Előadásának azt a címet adta: Pusztától a Parnasszusig

Tolna vármegye északi felében, Felső Rácegrespusztán született Illyés, és lett a huszadik századi magyar irodalom egyik legkiemelkedőbb alakja, háromszoros Kossuth-díjas költő, író, drámaíró, műfordító. Uradalmi gépész fiaként, régi juhász dinasztia leszármazottja volt. Gyermekéveit a pusztán töltötte, de mégis komoly műveltségre tett szert, így például nagymamája franciára taníttatta.

Az Illyés monográfia harmadik kötetén dolgozó professzor mai szemmel elemezve az író életművét, korabeli történetekkel színesített előadása során arról beszélt elsősorban, hogy a korábbi évtizedek sok Illyés kánonja után napjainkban mit is tarthatunk fontosnak róla. Beszélt klasszikus műveiről, így az Óda a törvényhozóhoz, a Puszták népéről, s a korban rebellisnek számító írásokról, mint például az 1950-ben írt Egy mondat a zsarnokságról, amelyet 56-ban sokat idéztek, meg a Magyar Nemzetben 1977 karácsonyán és az újévi számban megjelent Válasz Herdernek és Adynak című írásáról. Szó volt a költő Párizsban töltött éveiről, József Attilához kötődő kapcsolatáról, második feleségéről, Kozmutza Flóráról. Elmondta, hogy a Kádár érában hogyan tudott beilleszkedve a korba, mégis ellenzékinek maradva másokon segíteni.

Megemlítve, hogy bár napjainkban a középiskolákban nem szerepel a tanrendben sem Illyés, sem munkássága, arra inspirálta szép számban megjelent hallgatóit, hogy vegyék kézbe írásait. Ne úgy tekintsék őt, mint egy letűnt korszak nagy költőjét, hanem mint egy olyan gondolkodót, aki a ma emberének is mond megfontolandót, fontosat.

 

