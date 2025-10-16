október 16., csütörtök

Helyi közélet

6 perce

Használtruha adományozás Szekszárdon októberben is

Címkék#Szekszárd#Magyar Vöröskereszt#használtruha

Brunner Mónika

A Magyar Vöröskereszt Tolna Vármegyei Szervezete használtruha adományozást tart Szekszárdon, a Dózsa György u. 1. számban 2025. október huszadikán, hétfőn, reggel nyolc órától délelőtt fél tízig. Rossz idő esetén a következő hétfőn. Szeretettel várják tagjaikat és minden rászorulót. 

 

