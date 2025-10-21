Így szüntethető meg a holtig tartó haszonélvezeti jog

Az örökösök nem nézik mindig jó szemmel, ha olyan ingatlant, vagyontárgyat örökölnek, melyen rajta van valakinek a haszonélvezeti joga. Hiszen az említett személy használhatja az ingatlant és élvezheti annak hasznait. Akár bérbe is adhatja, csupán el nem adhatja. De mi van akkor, ha a holtig tartó haszonélvezeti jog megszüntetése a cél? Mutatjuk, hogy milyen esetekben hogyan szüntethető ez meg.

A holtig tartó haszonélvezeti jog is megszüntethető

Forrás: kisalföld archív

A holtig tartó haszonélvezeti jog megszüntetése: elhalálozás esetén

Az egyik lehetőség, ha a haszonélvező elhalálozik. A haszonélvezeti jog személyhez kötött, így nem örökölhető, nem átruházható és nem képezheti adásvétel tárgyát. A haszonélvező halálával automatikusan megszűnik, a tulajdoni lapról viszont töröltetni kell. Ez egy egyszerű eljárás, a törléshez a tulajdonosnak vagy más érdekeltnek egy kérelmet kell a földhivatalhoz benyújtani. A földhivatal ellenőrzi a körülményeket és törli a jogot. Nem szükséges anyakönyvi kivonat csatolása, amennyiben a nyilvántartásban ellenőrizhető a haszonélvező személy halála, illetve az eljárás ebben az esetben díjmentes.

Abban az esetben, ha a haszonélvezet tárgyát képező ingatlan teljesen megsemmisül – például tűzvészben leég -, a haszonélvezeti jog is megszűnik.

A holtig tartó haszonélvezeti jogról való lemondás

A holtig tartó haszonélvezeti jog megszüntetése kizárólag a haszonélvező döntése lehet. Így a jog megszüntethető abban az esetben is, ha a jogosult még életében lemond a jogról. A lemondást ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyzői okiratba kell foglalni. A lemondó nyilatkozat ingyenes lemondás esetén egy egyoldalú dokumentum, tehát a tulajdonos beleegyezése nem szükséges. Az okiratot a földhivatalba kell benyújtani és kifizetni az eljárási díjat.