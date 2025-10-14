Erre figyelj, a haszonélvezettel terhelt ingatlan eladásánál

Nagy előnye van annak, ha lakásunkat úgy adjuk el, hogy a holtig tartó haszonélvezeti jogot fenntartjuk. Az eladás után életünk végéig lesz lakóhelyünk és az így befolyt összegből tőkét teremthetünk, ezzel a gyerek lakásvásárlását is segíthetjük, vagy akár önmagunkra is fordíthatjuk. Ugyanakkor több dologra is érdemes figyelni a haszonélvezettel terhelt ingatlan eladásánál, hogy ne bukjunk rajta. - írta a hóvége.hu.

Forrás: tudastar.ingatlan.com

A haszonélvezettel terhelt ingatlan értéke alacsonyabb

A haszonélvezettel terhelt ingatlan eladásánál csökken az ingatlan piaci értéke, hiszen korlátokkal veszi meg a lakást a vevő.

Már az értékesítővel érdemes pontosan a szerződésbe foglalni az eladás feltételeit, nem csak az ingatlan árát. A haszonélvezettel terhelt ingatlan eladásnak lehetnek különleges feltételei, akár a lakásfelújítással kapcsolatban, akár a vevő személyével kapcsolatban is, hiszen életünk végéig folyamatos kapcsolatban leszünk vele. Mindent adjunk írásban és kérjünk írásban. Ne csak a szerződéseket rögzítsük, hanem az értékesítés során változó részleteket is.

Lehetséges buktatók haszonélvezettel terhelt ingatlan eladásánál

Az eladó kötelessége az ingatlan terheinek és hibáinak ismertetése – írásban, dokumentált formában rögzítsük. Ha adásvétel után derül ki, hogy eltitkoltunk valamit, több millió forintot is bukhatunk: az ingatlanos díját, a foglalót, illetve kártérítési kötelezettség is felmerülhet, ez a haszonélvezettel terhelt ingatlan árának akár a 15 százaléka is lehet. Legyünk őszinték az ingatlan minőségével kapcsolatban, és a saját védelmünk érdekében célszerű írásban rögzíteni, hogy az ingatlanértékesítő tájékoztatást kapott a hibákról és terhekről. Amennyiben a közvetítő tudomása ellenére nem közvetíti ezeket az információkat a vevő fele, akkor az ingatlanos hibázott, az anyagi felelősség innentől az övé.