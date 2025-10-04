41 perce
Hol találsz ügyeletes orvost és gyógyszertárat a hétvégén Tolnában?
Közzétesszük az október első hétvégéjén elérhető orvosi ügyeletet. A hétvégi orvosi ügyelet szombaton és vasárnap is elérhető.
Hétvégi orvosi ügyelet 2025, Tolna vármegye, október első hétvégéjén.
Hétvégi orvosi ügyelet
Bármely ügyeleti ellátóhely szabadon felkereshető.
- Bonyhád, Tamási, Tolna: hétköznap 16:00–22:00, hétvégén és ünnepnapon 8:00–14:00
- Dombóvár, Paks, Szekszárd: hétköznap 16:00–másnap 8:00, hétvégén és ünnepnapon 8:00–8:00
- Gyermekorvosi ügyelet: hétköznap 16:00–22:00, hétvégén és ünnepnapon 8:00–20:00
- Központi telefonszám: 1830
Ügyeleti helyszínek és elérhetőségek:
- Szekszárd (felnőtt és gyermek): Ybl Miklós u. 1.
- Bonyhád: Bajcsy-Zs. u. 29.
- Dombóvár: Kórház u. 39–41.
- Paks: Tolnai u. 2.
- Tamási: Dózsa Gy. út 18–22.
- Tolna: Garay u. 6.
Gyógyszertári ügyelet
Részletes lista a hétvégi gyógyszertári nyitvatartásokról Bonyhád, Dombóvár, Paks, Simontornya, Szekszárd, Tamási és Tolna településeken.
Bonyhád – Melissa Gyógyszertár
Dr. Kolta L. u. 41.
74/506-040
Nyitvatartás: vasárnap: 8.00-21.00.
Paks (vasárnap) – Belvárosi Gyógyszertár Paks
Dózsa Gy. u. 30-32.
75/510-611
Nyitvatartás: vasárnap: 8.00-14.30.
Simontornya – Kapinya Gyógyszertár (hétvége)
Templom u. 5.
74/486-032.
Nyitvatartás: 8.00-12.00.
Szekszárd – Hunyadi Gyógyszertár
Hunyadi u. 6.
74/411-453
Nyitvatartás: vasárnap: 19.00-22.00.
Tamási – Gesztenyesor Gyógyszertár
Kossuth tér 6.
74/471-621
Nyitvatartás: vasárnap: 8.00-14.30.
Tolna – Tilia Gyógyszertár
Alkotmány u. 24.
74/440-462
Nyitvatartás: vasárnap: 8.00-14.30.
Fogászati ügyelet
Szekszárd, Zrínyi u. 78. Tel.: 74/411-152 – szombat és vasárnap 8:00–14:00. Csak a kijelölt települések, Szekszárd, Harc, Sióagárd, Szálka és Őcsény lakói vehetik igénybe térítésmentesen.
Állatorvosi ügyelet
Október október 6-án 8 óráig:
Dr. Szép László Tel.: 0630/643-8141 (Szekszárd, Bonyhád, Paks, Tolna járások)
Dr. Faragó Péter Tel: 0630/2175-630 (Tamási, Dombóvár járások)
- Dunaföldvár: Túri Állatkórház – 0–24 órás készenlét: 0630/209-6096.
