október 4., szombat

Ferenc névnap

15°
+15
+2
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sürgős esetben

1 órája

Hol találsz ügyeletes orvost és gyógyszertárat a hétvégén Tolnában?

Címkék#október#2025#hétvégi állatorvosi ügyelet#orvosi ügyelet

Közzétesszük az október első hétvégéjén elérhető orvosi ügyeletet. A hétvégi orvosi ügyelet szombaton és vasárnap is elérhető.

Brunner Mónika

Hétvégi orvosi ügyelet 2025, Tolna vármegye, október első hétvégéjén. 

Hol találsz ügyeletes orvost? – Településenkénti lista hétvégi orvosi ügyelet
Hétvégi orvosi ügyelet 2025. október első hétvégéjén Forrás: Shutterstock

Hétvégi orvosi ügyelet 

Bármely ügyeleti ellátóhely szabadon felkereshető.

  • Bonyhád, Tamási, Tolna: hétköznap 16:00–22:00, hétvégén és ünnepnapon 8:00–14:00
  • Dombóvár, Paks, Szekszárd: hétköznap 16:00–másnap 8:00, hétvégén és ünnepnapon 8:00–8:00
  • Gyermekorvosi ügyelet: hétköznap 16:00–22:00, hétvégén és ünnepnapon 8:00–20:00
  • Központi telefonszám: 1830

Ügyeleti helyszínek és elérhetőségek:

  • Szekszárd (felnőtt és gyermek): Ybl Miklós u. 1.
  • Bonyhád: Bajcsy-Zs. u. 29.
  • Dombóvár: Kórház u. 39–41.
  • Paks: Tolnai u. 2.
  • Tamási: Dózsa Gy. út 18–22.
  • Tolna: Garay u. 6.

Gyógyszertári ügyelet 

Részletes lista a hétvégi gyógyszertári nyitvatartásokról Bonyhád, Dombóvár, Paks, Simontornya, Szekszárd, Tamási és Tolna településeken. 

Bonyhád – Melissa Gyógyszertár
Dr. Kolta L. u. 41. 
74/506-040
Nyitvatartás: vasárnap: 8.00-21.00. 

Paks (vasárnap) – Belvárosi Gyógyszertár Paks
Dózsa Gy. u. 30-32.
 75/510-611
Nyitvatartás: vasárnap: 8.00-14.30. 

Simontornya – Kapinya Gyógyszertár (hétvége)
Templom u. 5. 
74/486-032.
Nyitvatartás: 8.00-12.00. 

Szekszárd – Hunyadi Gyógyszertár
Hunyadi u. 6. 
74/411-453
Nyitvatartás: vasárnap: 19.00-22.00. 

Tamási – Gesztenyesor Gyógyszertár
Kossuth tér 6. 
74/471-621
Nyitvatartás: vasárnap: 8.00-14.30. 

Tolna – Tilia Gyógyszertár
Alkotmány u. 24. 
74/440-462
Nyitvatartás: vasárnap: 8.00-14.30. 


Fogászati ügyelet 
Szekszárd, Zrínyi u. 78. Tel.: 74/411-152 – szombat és vasárnap 8:00–14:00. Csak a kijelölt települések, Szekszárd,  Harc, Sióagárd, Szálka és Őcsény lakói vehetik igénybe térítésmentesen. 


Állatorvosi ügyelet 
Október október 6-án 8 óráig: 

Dr. Szép László Tel.: 0630/643-8141 (Szekszárd, Bonyhád, Paks, Tolna járások)

Dr. Faragó Péter Tel: 0630/2175-630 (Tamási, Dombóvár járások) 

Új orvosoknak köszönhetően rövidülnek a várólisták Pakson, erről itt olvashat. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu