Itt a hosszú hétvége, de ledöntött a lábadról a betegség? Mutatjuk, hol tartanak ügyeletet

Közzétesszük az orvosi ügyeleteket október huszonharmadika csütörtöktől hétfőig. A hétvégi orvosi ügyelet tartalmazza a gyógyszertári, fogászati és az állatorvosi ügyeleteket is.

Brunner Mónika

Hétvégi orvosi ügyelet

Bármely ügyeleti ellátóhely szabadon felkereshető.

  • Bonyhád, Tamási, Tolna: hétköznap 16.00–22.00, hétvégén és ünnepnapon 8.00–14.00
  • Dombóvár, Paks, Szekszárd: hétköznap 16.00–másnap 8.00, hétvégén és ünnepnapon 8.00–8.00.
  • Gyermekorvosi ügyelet: hétköznap 16.00–22.00, hétvégén és ünnepnapon 8.00–20.00.
  • Központi telefonszám: 1830

Ügyeleti helyszínek és elérhetőségek:

  • Szekszárd (felnőtt és gyermek): Ybl Miklós u. 1.
  • Bonyhád: Bajcsy-Zs. u. 29.
  • Dombóvár: Kórház u. 39–41.
  • Paks: Tolnai u. 2.
  • Tamási: Dózsa Gy. út 18–22.
  • Tolna: Garay u. 6.

Gyógyszertári ügyelet 

Október 23. 

Lista az ügyeletes gyógyszertárakról október huszonharmadikán: 

Bonyhád – Szent Imre Gyógyszertár
Szent I. u. 4. 
74/450-798
Nyitvatartás: 8.00–21.00. 

Dombóvár – Imola Gyógyszertár
Arany János tér 28. 
74/461-492
Nyitvatartás: 8.00-14.30. 

Paks – Borostyán Patika
Dózsa Gy. u. 12. 
 75/510-446.
Nyitvatartás: 8.00-14.30.

Simontornya – Kapinya Gyógyszertár
Templom u. 5. 
74/486-032.
Nyitvatartás: 8.00-12.00. 

Szekszárd – Ezüst Kígyó Gyógyszertár
Béri Balogh Ádám utca 5-7.
74/501-666
Nyitvatartás: 8.00–22.00. 

Tamási – Gesztenyesor Gyógyszertár
Kossuth tér 6. 
74/471-621
Nyitvatartás: 8.00–14.30. 

Tolna – Salvia Gyógyszertár
Bajcsy-Zs. u. 27. 
74/440-516
Nyitvatartás: 8.00–14.30. 

Október 24-26. 

Részletes lista a hétvégi gyógyszertári nyitvatartásokról Bonyhád, Dombóvár, Paks, Szekszárd, Simontornya, Tamási és Tolna településeken október huszonnegyedike péntektől. 

Bonyhád – Szent Imre Gyógyszertár
Szent I. u. 4. 
74/450-798
Nyitvatartás: péntek, szombat: 19.00–21.00. vasárnap: 8.00-21.00. 

Paks (vasárnap) – BENU Gyógyszertár Paks TESCO
Tolna út 2/1. 
 75/417-039.
Nyitvatartás: 13.00-14.30.

Simontornya – Kapinya Gyógyszertár
Templom u. 5. 
74/486-032.
Nyitvatartás: 8.00-12.00. 

Szekszárd – Ezüst Kígyó Gyógyszertár
Béri Balogh Ádám utca 5-7.
74/501-666
Nyitvatartás: péntek, szombat: 20.00–22.00. vasárnap: 19.00-22.00. 

Tamási – Gesztenyesor Gyógyszertár
Kossuth tér 6. 
74/471-621
Nyitvatartás: péntek, szombat: 12.00–14.30. vasárnap: 8.00-14.30. 

Tolna – Salvia Gyógyszertár
Bajcsy-Zs. u. 27. 
74/440-516
Nyitvatartás: péntek, szombat: 12.00–14.30. vasárnap: 8.00-14.30. 

A gyógyszerekről, melyeket a háziorvosok sem írhatnak fel itt olvashatnak. 

Fogászati ügyelet 
Szekszárd, Szent István tér 18. Tel.: 74/315-454 – 8:00–14:00. Csak a kijelölt települések, Szekszárd, Harc, Sióagárd, Szálka és Őcsény lakói vehetik igénybe térítésmentesen.

Október 23.: 

Szekszárd, Wigand tér 1. Tel.: 74/511-425.

Október 25-26.: 
Szekszárd, Szent István tér 18. Tel.: 74/412-812. 


Állatorvosi ügyelet 

Hatósági állatorvosi szolgálat 2025. október 22-én 16 órától 27-én 8 óráig: 

Október 23-24.:

Dr. Kosnás Attila Tamás Tel.: 0670/436-4686. (Bonyhád, Szekszárd, Tolna, Paks járások)
Dr. Abai Dániel Tel.: 0670/436-4688. (Dombóvár, Tamási járások) 

Október 25-26.: 

Dr. Bach Miklós Tel.: 0675/532-011, 0630/993-5676. (Szekszárd, Bonyhád, Paks, Tolna járások)
Dr. Puchner Ildikó Tel.: 0670/436-4702 (Tamási, Dombóvár járások) 

Új orvosoknak köszönhetően rövidülnek a várólisták Pakson, erről itt olvashat.

 

